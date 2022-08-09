المدن الخضراء والمبادرات الحكومية في السعودية تدعم التوجه نحو مصابيح “ليد”

بلغ حجم سوق مصابيح الإنارة بتقنية “ليد” LED في المملكة العربية السعودية 993,4 مليون ريال سعودي في عام 2021، وتتوقع مؤسسة “المعرض والمؤتمر العالمي للتعدين والموارد” (آيمارك) أن يصل حجم السوق إلى 2,29 مليار ريال سعودي بحلول عام 2027، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب بنسبة 15,5% خلال الفترة 2022-2027.

وتستخدم مصابيح “ليد” تقنية أشباه الموصلات لتوفير حلول إضاءة موفرة للطاقة، وتعتبر صديقة للبيئة بطبيعتها مما جعلها تحل محل تقنيات الإضاءة التقليدية على نطاق واسع، مثل المصابيح المتوهجة والفلورية في المملكة العربية السعودية. وقد ساهمت الفوائد العديدة المرتبطة باستخدامها في استخدامها على نطاق واسع عبر القطاعات الصناعية والسكنية والتجارية.

تطور حجم أسواق مصابيح “ليد” في السعودية حتى عام 2027



وذكرت “آيمارك” أن سوق مصابيح “ليد” يحركه بشكل أساسي الطلب المتزايد على الحلول الموفرة للطاقة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وتم تسجيل ارتفاع كبير في استهلاك الكهرباء بسبب زيادة عدد السكان الوافدين والظروف المناخية القاسية في البلاد، ما يساهم في زيادة الوعي بأهمية تقنيات الإضاءة الموفرة للطاقة، وبالتالي توفير قوة دفع لنمو السوق.

كما شهدت السعودية تحولاً تدريجياً من أنظمة الإضاءة التقليدية إلى مصابيح “ليد” بسبب التركيز المعزز على الحفاظ على الطاقة والتنمية المستدامة. كما سهلت الزيادة الكبيرة في عدد مشاريع المدن الخضراء في المملكة العربية السعودية استيعاب حلول إضاءة “ليد”. وتدعم ذلك المبادرات الحكومية، مثل خطة رؤية 2030 التي تهدف إلى تحديث البنية التحتية وتوسيع بناء المدن الذكية.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي العديد من البرامج المواتية التي تنفذها الحكومة للترويج لاستخدام مصابيح “ليد” وخلق نظرة إيجابية للسوق. وعلى سبيل المثال، قامت الحكومة بزيادة الرسوم الجمركية على واردات المصابيح الفلورية المتوهجة والمضغوطة التي تستهلك الكهرباء بكثرة.