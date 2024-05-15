المدراء التنفيذيون والمجالس في الشرق الأوسط أكثر اهتماماً بجذب القيادات وتطويرها

يركز الرؤساء التنفيذيون وأعضاء مجالس إدارة الشركات في الشرق الأوسط بشكل أكبر على استقطاب القادة وتطويرهم والاحتفاظ بهم، بالإضافة إلى مسألة خلافة القيادة وتتابعها، مقارنة بالمسؤولين التنفيذيين في مناطق أخرى على مستوى العالم وفقا لنتائج تقرير جديد. وصدرت نتائج التقرير الذي يحمل عنوان “استبيان هايدريك آند سترجلز للرؤساء التنفيذيين ومجالس الإدارة في الشرق الأوسط لعام 2024 ” من خلال جمع رؤى لـ 112 رئيسا تنفيذيا وأعضاء مجالس إدارة في منطقة الشرق الأوسط حول المخاوف والتحديات التي يواجهونها. ستنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.7% في عام 2024، مقارنة بـ 1.9% في عام 2023 بحسب تقديرات للبنك الدولي. ومع ذلك لا تزال العوامل الأخرى مثل الصراعات المستمرة، والاضطرابات التجارية، وغيرها من الأمور تلقي بظلالها على هذه الاقتصادات.

أهم التحديات التي تواجهها الشركات

تجسدت تلك المخاوف في إشارة قادة الشرق الأوسط إلى حالات الاضطراب والتقلبات الاقتصادية بنسبة (56%)، والأوضاع الجيوسياسية بنسبة (56%) باعتبارها أهم التحديات التي تواجه مؤسساتهم في عام 2024.

ويتفق أقرانهم العالميون معهم، حيث يبلغ المتوسط العالمي لهذه التحديات الاقتصادية والسياسية بنسبة 63% و39% على التوالي.

ورغم اتفاق قادة الشرق الأوسط مع نظرائهم العالميين على التحديات الاقتصادية والسياسية، إلا أن التحديات التي تواجه القيادة تمثل فارقاً رئيسياً.

ويعتبر 29% من الرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة في الشرق الأوسط (مقارنة بـ 24% عالمياً) أن استقطاب القادة وتطويرهم والاحتفاظ بهم يمثّل التحدي الأكبر. كما يرى 22% منهم (مقارنة بـ 17% عالمياً) أن خلافة القيادة وتتابعها يشكل مصدر قلق رئيسي لهم. وعلى الرغم من ذلك، فإن ثلث من عبروا عن قلقهم إزاء تحديات القيادة، أبدوا ثقة أقل في قدرة مؤسساتهم على إدارتها، بالمقارنة مع المسؤولين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع في جميع أنحاء العالم.

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من أن قادة المنطقة لديهم نفس المستوى من الثقة في كيفية مساهمة استراتيجية تطوير القيادة الخاصة بهم في وضع المنظمة في المستقبل، إلا أن 12% أفادوا بعدم وجود ثقة على الإطلاق – وهو ضعف النسبة عالمياً.

ماركوس ويزنر، الشريك الإداري الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط والأسواق الناشئة لدى هايدريك للاستشارات يشير بالقول: ” تبدأ أي استراتيجية فعالة لتطوير القيادة من خلال احتضان الثقافة الصحيحة، حيث تضمن ثقافة التميّز بقاء القادة الأكفاء، وتساعد أيضاً المؤسسات على استقطاب المواهب الأفضل من جميع أنحاء العالم. يُعد وضع خارطة طريق استراتيجية أمراً ضرورياً أيضاً، حيث يتعين على مجالس الإدارة والقادة الاتفاق على مجموعة المهارات الأساسية اللازمة للمستقبل، والنظر إلى اكتساب المواهب على أنه ضرورة طويلة الأمد ومستمرة دائماً. وإذا نظرت المؤسسات إلى تخطيط خلافة القيادة على أنه بمثابة رد فعل، كما هو الحال في حالة التقاعد أو ضعف الأداء، أو تفتقر إلى عملية تقييم صارمة لقادتها، فمن الطبيعي أن تجد هذه المؤسسات نفسها تكافح من أجل الاستمرارية في سوق الشرق الأوسط الديناميكي والسريع التطور”.