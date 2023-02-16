نفت شرطة منطقة العاصمة السعودية الرياض شائعة تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي حول اختطاف طفلة في مدينة الرياض قالت إنه تتم ملاحقة من نشر المزاعم.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أمس الأربعاء، على عدم صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن اختطاف الطفلة، موضحاً أن شرطة ديراب بمدينة الرياض باشر بلاغاً من مواطنة عن اصطحاب شقيقها لابنتها وتسليمها لوالدها في منطقة جازان دون علمها.

وأضاف أنه جار استكمال إجراءات ضبط أطراف القضية، والقبض على من وثق ونشر محتوى مرئياً مدعياً فيه تعرضها للاختطاف، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإحالته إلى النيابة العامة.

وكان هاشتاك الطفلة سديم المخطوفة (#المخطوفه_الطفله_سديم) انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، إذ نشر عدد من الصور والفيديوهات التي توثق خطفها في أحد أحياء الرياض.

#المخطوفه_الطفله_سديم



هذا التاق اللي المفروض الكل يتفاعل معاه والله يرجعها لاهلها سالمة ومعافاه pic.twitter.com/Su7UEs2KGX — Bandar Alsenafi (@AlbaderBander) February 14, 2023

وتداول الناشطون نبأ خطف الطفلة سديم، أمام منزل جدتها بحي طويق، يوم 10 فبراير/شباط الماضي، وحتى الآن لم يُعثر عليها، بحسب ما تردد.

وتداول المغردون صوراً للطفلة سديم جرى التقاطها عبر كاميرا المراقبة المثبتة في الشارع، والتي وثقت لحظة اختطافها في وضح النهار، الأمر الذي أثار تفاعلًا كبيرًا، مطالبين بإرجاعها.

وتبلغ “سديم” من العمر 5 سنوات وهي وحيدة والدتها، بحسب ما تورده حسابات في تويتر.

الله يرها لي يارب سالمه غانمه ويقر عيني بشوفتها ويحرق قلب من حرق قلبي #المخطوفه_الطفله_سديم pic.twitter.com/eA3WVpuqIF — Manar56x. (@Manar5617) February 13, 2023