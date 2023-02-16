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Posted inأخبار أريبيان بزنس

شرطة الرياض تنفي شائعة اختطاف طفلة سعودية وتلاحق من نشر مزاعم الخطف

شرطة الرياض توعدت بالقبض على من وثق ونشر محتوى مرئياً مدعياً فيه تعرض الطفلة للاختطاف لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وإحالته إلى النيابة العامة

شرطة منطقة الرياض نفت نبأ اختطاف طفلة سعودية وباشرت بلاغ من مواطنة عن اصطحاب شقيقها ابنتها وتسليمها لوالدها بجازان دون علمها

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شرطة الرياض تنفي اختطاف طفلة سعودية

نفت شرطة منطقة العاصمة السعودية الرياض شائعة تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي حول اختطاف طفلة في مدينة الرياض قالت إنه تتم ملاحقة من نشر المزاعم.  

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أمس الأربعاء، على عدم صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن اختطاف الطفلة، موضحاً أن شرطة ديراب بمدينة الرياض باشر بلاغاً من مواطنة عن اصطحاب شقيقها لابنتها وتسليمها لوالدها في منطقة جازان دون علمها.

وأضاف أنه جار استكمال إجراءات ضبط أطراف القضية، والقبض على من وثق ونشر محتوى مرئياً مدعياً فيه تعرضها للاختطاف، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإحالته إلى النيابة العامة.

وكان هاشتاك الطفلة سديم المخطوفة (#المخطوفه_الطفله_سديم) انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، إذ نشر عدد من الصور والفيديوهات التي توثق خطفها في أحد أحياء الرياض.

وتداول الناشطون نبأ خطف الطفلة سديم، أمام منزل جدتها بحي طويق، يوم 10 فبراير/شباط الماضي، وحتى الآن لم يُعثر عليها، بحسب ما تردد.

وتداول المغردون صوراً للطفلة سديم جرى التقاطها عبر كاميرا المراقبة المثبتة في الشارع، والتي وثقت لحظة اختطافها في وضح النهار، الأمر الذي أثار تفاعلًا كبيرًا، مطالبين بإرجاعها.

وتبلغ “سديم” من العمر 5 سنوات وهي وحيدة والدتها، بحسب ما تورده حسابات في تويتر.

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