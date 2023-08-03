المخاوف من مخاطر الأسواق تتوسع مع تخفيض تصنيف أمريكا

ذكر ساكسو بنك في تقريره الأسبوعي عن الأسواق أن المخاوف من المخاطر توسعت بعد خفض تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية من قبل فيتش، وانخفاض عوائد الخزانة الأمريكية نتيجة للتسوية الفصلية الربعية للخزانة وطباعة بيانات التوظيف الخاصة بشركة ADP القوية، مما أدى إلى انخفاض الأسهم وارتفاع مؤشر VIX إلى أعلى مستوياته في بداية حزيران / يونيو.

وارتفع الدولار بفضل تراجع الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي. وهبطت أسعار النفط الخام رغم تراجع المخزون بشكل كبير.

وقد شهدت أسواق الأسهم هبوطاً حاداً يوم الأربعاء، مع تصدر مؤشر ناسداك 100 قائمة الخسائر بانخفاض نسبته 2.2%. وكان مؤشر ستاندرد اند بورز 500 قد انخفض بنسبة 1.4%، في حين انخفض مؤشر داو جونز نحو 1%. وجاء تخفيض فيتش للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة من AAA إلى AA+ بسبب المخاوف من تدهور الميزانية على مدى الثلاث سنوات القادمة، مما أدى إلى انتشار التحذير من المخاطر في الأسواق.

وقد أدت التسوية الفصلية والبيانات الإيجابية لشركة ADP إلى ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية وتشكيل ضغوط على أسهم النمو. وعاد مؤشر VIX إلى مستويات أعلى من 16 في بداية يونيو. وظلت الأرباح متباينة مع تراجع أسهم باي بال وكوالكوم بعد الإغلاق.

المخاوف تدعم الدولار

وبعد تراجع طفيف في قيمة الدولار في وقت مبكر من يوم الأربعاء، استعاد الدولار عافيته لاحقاً خلال الجلسة بفضل ارتفاع عوائد الخزانة العائدة للعشر سنوات وتقرير قوي من شركة ADP. واستمر زوج الدولار الاسترالي / الدولار الأمريكي في التراجع بعد قرار بنك الاحتياطي الأسترالي تثبيت سعر الفائدة ليصل إلى 0.6527، مع النظر إلى المستوى المنخفض لشهر مايو عند 0.6458 الآن. كما بقي زوج الدولار النيوزيلندي / الدولار الأمريكي تحت الضغط بعد بيانات التوظيف الصادرة أمس، وسجل أدنى مستوى عند 0.6069 مع النظر إلى مستوى 0.60 كهدف. ولا يزال زوج اليورو / دولار مستقراً فوق المتوسط المتحرك لمئة يوم عند 1.0917، بينما قد يتعرض زوج الاسترليني / دولار لمزيد من التراجع إذا ثبتت اللجنة المنظمة لبنك إنجلترا موقفها المتشائم اليوم.

هبوط أسعار النفط

شهدت أسعار النفط الخام انخفاضاً في ظل التوجه السلبي العام في الأسواق. وذلك على الرغم من انخفاض حاد في المخزونات، حيث تراجعت مخزونات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بمقدار 17 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض يسجل في التاريخ. ومع ذلك، تجاوز هذا الانخفاض بوجه عام توجه السوق نحو المخاطرة السلبية. وذلك على الرغم من تراجع حاد في المخزونات. وكان التركيز على المخاوف الاقتصادية العامة بعد تخفيض فيتش للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة وتمويل الخزانة، مما دفع عوائد الخزانة الأمريكية والدولار الأمريكي للارتفاع.

تقرير الوظائف قد يكون حدثاً استثنائياً

فاجأت بيانات وظائف ADP بالجانب الإيجابي مرة أخرى، حيث أفادت بأنه تم إضافة 324 ألف وظيفة في القطاع الخاص في يوليو، وهو ما تجاوز بكثير التوقعات العامة التي كانت 189 ألفاً. وتم تعديل بيانات يونيو قليلاً إلى 455 ألف وظيفة من 497 ألف وظيفة التي أعلنت في البداية. كما تباطأت مؤشرات الرواتب بشكل حاد مرة أخرى، حيث بلغت النسبة السنوية للعاملين الثابتين في الوظائف 6.2% مقارنة بـ 6.4% في السابق، وللعاملين الجدد في الوظائف 10.2% بدلاً من 11.2%. يبقى التركيز على بيانات التوظيف الأمريكية غير الزراعية المتوقعة يوم الجمعة، حيث يظل تقرير ADP أقل موثوقية.