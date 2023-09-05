الإمارات: خصم 50٪؜ على المخالفات البلدية ومساعدات للمتأثرين بالكوارث الطبيعية

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن قرار يمنح بموجبه خصم بنسبة 50‎%‎ من القيمة الإجمالية للغرامات المالية المترتبة على المخالفات البلدية المرتكبة والتي تم تحريرها قبل صدور القرار، على أن يسري الخصم لمدة 90 يوماً.

كما أصدر المجلس قراراً بشأن منح المساعدات لملاك المساكن المتضررة من الكوارث الطبيعية في إمارة الشارقة، وتختص بموجبه دائرة الخدمات الاجتماعية بمنح المساعدة للمتضررين الذين وقع ضرر على مساكنهم نتيجة للكوارث الطبيعية.

خصومات على المخالفات

ويذكر ان القيادة العامة لشرطة أبوظبي دعت الشهر الماضي، السائقين للاستفادة من التسهيلات والخصومات والخدمات المتعلقة بالسداد المبكر للمخالفات المرورية ضمن اولويتها الاستراتيجية في اسعاد المجتمع و استباقية وجودة الخدمات للجمهور.