المخابرات الإسرائيلية تتوقع بقاء النظام الإيراني رغم الاحتجاجات ولكن “ليس على المدى الطويل”

رجّح كبير المحللين بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية نجاة نظام الملالي الحاكم في إيران من الاحتجاجات التي تجتاح البلاد، وقال إنهم قد يبقون في السلطة لسنوات، غير أن قائده تكهن بسقوط النظام المعادي لإسرائيل في نهاية المطاف.

إيران تنتفض وإسرائيل تراقب

على غرار الحرب الباردة، تراقب إسرائيل عن كثب الاضطرابات التي شابها العنف، وطال أمدها بشكل غير عادي، وتصدر بعض البيانات المؤيدة للمحتجين، لكن المسؤولين الإسرائيليين، الذين يتركز اهتمامهم على برامج إيران النووية وحلفائها الإقليميين من الجماعات المسلحة، يبدون الحذر بشأن أي احتمالات بأن تصل الأمور لذروتها بانتفاضة شعبية في طهران.

وقال رئيس قسم الأبحاث في المخابرات العسكرية الإسرائيلية والمسؤول عن التوقعات الإستراتيجية الوطنية، البريجادير جنرال أميت سار:

“يبدو أن النظام الإيراني القمعي سيتمكن من النجاة من هذه الاحتجاجات.. لقد صنع أدوات قوية للغاية للتصدي لمثل هذه الانتفاضات”.

وأردف: “لكنني أعتقد أنه حتى إذا انحسرت هذه الاحتجاجات فإن الأسباب وراءها ستظل قائمة، وهو ما يجعل النظام الإيراني في مشكلة لسنوات مقبلة”.

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وفي كلمة له، أيد رئيس المخابرات العسكرية، الميجر جنرال أهارون حاليفا ملاحظات سار، لكنه أضاف:

“على المدى الطويل، يبدو أن هذا النظام لن يستمر..لست في وضع يسمح لي بتحديد موعد لذلك، فنحن لسنا أنبياء”.

وأضاف: “أوصي بأن نكون جميعاً أكثر اعتدالاً، مع أخذ المزيد من الحذر، عندما يتعلق الأمر بسلوك المجتمعات”.

وتشكل الاضطرابات، التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية، مهسا أميني، خلال احتجاز شرطة الأخلاق لها في 16 سبتمبر أيلول، أحد أقوى التحديات التي تواجه الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979.

ووصفت طهران الاحتجاجات بأنها “مؤامرة مدعومة من الغرب”.