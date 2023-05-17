فادي طنّوس by فادي طنّوس

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فرنسا.. المحكمة تؤيد حكم السجن على ساركوزي وتحرمه من الحقوق المدنية 3 سنوات

فادي طنّوس by فادي طنّوس
ساركوزي

أيدت محكمة استئناف في باريس الأربعاء حكما بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لثلاث سنوات، اثنتان منها مع إيقاف التنفيذ بعد طعنه حكما صدر في 2021 بإدانته في قضية فساد واستغلال نفوذ. 

وقالت المحكمة إن الرئيس الأسبق سيرتدي سوارا إلكترونيا بدلا من دخول السجن في السنة الثالثة.

وصدر حكمان مماثلان على تياري هرتسوغ محاميه التاريخي وعلى كبير القضاة السابق جيلبرت أزيبير.

وأصدرت محكمة الاستئناف أيضا حكمان بحرمان ساركوزي لثلاث سنوات من حقوقه المدنية  مما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات، ومنع هرتسوغ من ممارسة عمله ثلاث سنوات.

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