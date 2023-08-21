المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام تستثمر 5 ملايين دولار في أنغامي

أعلنت SRMG Ventures، ذراع الاستثمار الجريء التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG، عن استثمار بقيمة 5 ملايين دولار في أنغامي، منصة بث الموسيقى والترفيه في المنطقة. ويمثّل هذا الاستثمار من قبل أكبر مجموعة إعلامية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منصة أنغامي خطوةً مهمة على مستوى قطاع الموسيقى الأسرع نمو عالمياً. حيث ستعزز SRMG Ventures مسار نمو أنغامي من خلال وصولها الإعلامي الواسع، ومكتبة المحتوى المميزة من التسجيلات والمدونات الصوتية الخاصة بها، لتمكين أنغامي من الاستحواذ على حصة أكبر في هذا القطاع الذي من المتوقع أن يصل حجمه إلى 700 مليون دولار بحلول عام 2026.

ولدى أنغامي أكثر من 120 مليون مستخدم مسجّل لديها (مقارنةً بـ 75 مليون مستخدم في 2012)، وتمتلك قاعدة كبيرة من المشتركين، وقوائم تحتوي على أكثر من 100 مليون أغنية عربية وأجنبية، أهّلتها لتصبح المنصة المفضلة للموسيقى العربية والعالمية والمدونات الصوتية والترفيه. ومنذ إطلاقها في عام 2012، وسّعت أنغامي محفظتها إلى ما هو أبعد من بث الموسيقى، فهي توفر حالياً إنتاجات خاصة ومحتوى موسيقي وفيديوهات لعلامات تجارية وحفلات موسيقية وعروض ترفيهية حية، إضافة إلى خدمات الإنتاج للفنانين العرب، ومدونات صوتية، ومحتوى عربي حصري، وكل هذا إلى جانب خدمة بث الموسيقى الشهيرة.

ويعكس استثمار SRMG Ventures في منصة أنغامي مكانتها الفريدة والمتقدمة في قطاع الموسيقى والتسجيل الصوتي، حيث من المتوقع أن تنمو صناعة الموسيقى والتسجيل الصوتي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل سنوي مركّب يبلغ 11%، وهو معدل يتجاوز نظيره في السوق العالمية. وهذا النمو السريع، الذي زاد تسليط الضوء عليه بعد بروز عدد من نجوم الموسيقى والغناء العرب والمواهب المحلية، إلى جانب الحضور الاستراتيجي للعلامات الدولية مثل Warner وUniversal و Sony، يعزز مكانة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كمؤثّر رئيسي في المشهد الموسيقي العالمي.

ويوفّر نطاق البيانات الواسع في أنغامي وقدراتها المتطورة في التوزيع فرصة تعاون استثنائية مع SRMG. فمن خلال استخدام بيانات منصات البث الرقمي الرائدة – بما في ذلك أنغامي – ستقدّم بيلبورد عربية، الإضافة الأحدث إلى محفظة SRMG الإعلامية، العديد من القوائم الفنية لتسليط الضوء على الفنانين والأغاني التي تقود صناعة الموسيقى عالمياً وإقليمياً. إضافة إلى ذلك، فإن كلاً من “ثمانية” و”هي” و”اندبندنت العربية” التابعة لـ SRMG، والتي تقوم بإنتاج محتوى صوتي بارز ومميز، موجودة بالفعل على منصة أنغامي، الأمر الذي يمهد الطريق لاستمرار وزيادة التعاون بين SRMG وأنغامي.

وقالت جمانا راشد الراشد، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG: “يشهد قطاع الموسيقى والمحتوى الصوتي نموًا متسارعًا، فقد زاد حجم سوق المحتوى الصوتي بنسبة 35٪ في عام 2022 وحده، مما يشكل فرصة نوعية للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إن الاستثمار في الشركات والقطاعات الواعدة في مجالات الاعلام والتقنية هو من أولويات SRMG Ventures بهدف دعم وإعادة صياغة المشهد الإعلامي في المنطقة، كما يشكّل دافعًا لتعزيز النمو وتحسين الخدمات الّتي تقدّمها SRMG. لقد تمكنت أنغامي من تأسيس إحدى أكبر قواعد المستخدمين في قطاع البث الصوتي في المنطقة، وطوّرت منصة رائعة ذات قدرات تقنية متطورة، الأمر الذي يشهد على ريادة ونجاح المؤسّسَين إيلي حبيب وإدي مارون. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع فريق أنغامي لتحقيق رؤيتنا المشتركة للارتقاء بصناعة الإعلام والترفيه في المنطقة.”

وقال إدي مارون، الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة أنغامي: “يعتبر استثمار SRMG Ventures في أنغامي خطوة رئيسية لتعزيز جهودنا المتواصلة لتطوير أعمالنا بما يتماشى مع المتطلّبات المتغيّرة لجمهورنا. تعد SRMG من أبرز الشركات الإعلاميّة الرائدة والمبتكرة، وسيفتح تعاوننا معها الباب أمام فرص جديدة لدعم وريادة قطاعي الموسيقى والترفيه في المنطقة. كما ستحقّق هذه الشراكة إنجازات أكبر للفنانين العرب عبر تمهيد الطريق أمامهم للوصول إلى العالمية وإيجاد مساحة جديدة لتفاعل المستخدمين والفنانين على حدٍّ سواء”.

يذكر أن استثمار SRMG Ventures في أنغامي يتماشى مع استراتيجيتها للاستثمار في الشركات والمجالات ذات النمو التجاري، مع التركيز على الإبداع الإعلامي والترفيه التفاعلي، ومنصات الوسائط الرقمية والممكّنات التي تتصدر الابتكار التكنولوجي والإبداعي. فقد تضمنت استثمارات SRMG Ventures الأولى “تلفاز 11″، الأستوديو السعودي المتخصص في الإنتاج الإبداعي والمحتوى الترفيهي المحلّي، و”VUZ”، وهو تطبيق للتواصل الاجتماعي قائم على المحتوى المعزّز بتقنية الواقع الافتراضي. وتتضمن إتفاقية الاستثمار إتاحة الفرصة لانضمام SRMG إلى مجلس إدارة أنغامي وتمكينها من زيادة استثمارها مستقبلاً.