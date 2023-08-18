المتحور إي جي.5.. هل يتحمل العالم صدمة اقتصادية جديدة؟

أثار المتحور EG.5، جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية، خاصة بعد ظهوره في أكثر من 50 دولة، ليعيد للأذهان الآثار السلبية التي خلفها فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، نشرت تقريرا مطولا عن متحور كورونا الجديد الذي يعرف باسم “EG.5” الذي انتشر بسرعة في عدة دول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، وصنفته منظمة الصحة العالمية بأنه مثير للاهتمام.

ما هو المتحورEG.5؟

يعد سلالة من متحور “أوميكرون البديل” المعروف باسم (XBB.1.9.2)، لكنه يمتاز بطفرة ملحوظة تساعده على الهروب من الأجسام المضادة التي طورها الجهاز المناعي استجابة للمتحورات واللقاحات السابقة.

وظهر المتحورEG.5 لأول مرة في الصين في فبراير الماضي، إلا أن اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة كان في أبريل، وأصبحت الكويت أول دولة خليجية يتم الكشف عن إصابات بهذا المتحور فيها.

ما أعراض المتحور الجديد EG.5؟

الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة السابق بجامعة عين شمس، قال في تصريحات لصحيفة المصري اليوم المصرية إن المتحور الجديد EG.5 يعرف بمتحور إيريس أيضا تكون أعراضه بسيطة في معظم الحالات، وتتضمن: ارتفاع درجة الحرارة – احتقان في الحلق – سيلان الأنف – ألم في العضلات”.

ولفت إلى أن معظم حالات متحور كورونا الجديد، المتحور EG.5، يتم شفاؤها بدون الحاجة لدخول المستشفى، مؤكدًا أن التخوف على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى نقص المناعة.

هل يتأثر الاقتصاد العالمي بمتحور EG.5 الجديد؟

تثار عدة أسئلة حول ما إذا كان المتحور الجديد سيؤثر سلبيا على تعافي الاقتصاد العالمي في حال اتخذت بعض الدول إجراءات احترازية مماثلة لتلك التي حدثت خلال الجائحة.

وكان صندوق النقد الدولي رفع من مستوى تفاؤله بشأن الاقتصاد العالمي متوقعاً أن ينمو بنسبة 3% في عام 2023، على أن يبقى عند المستوى نفسه في عام 2024.

وحول ما إذا كان العالم يتحمل صدمة اقتصادية بسبب المتحور الجديد قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد أستاذ الإدارة واستشاري إدارة الأعمال، في تصريحات لـ”أريبيان بزنس”: “العالم يمر بحالة اقتصادية متردية تماما، لذا لا أعتقد أنه سيكون هناك قرارات مماثلة لما حدث في الجائحة”.

وتابع عضو اللجنة الاقتصادية السابق بمجلس النواب المصري: “خلال الجائحة عام 2020 انخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.4٪، وبلغ نحو 84.54 تريليون دولار أمريكي، ما يعني أن انخفاض النمو الاقتصادي أدى إلى خسارة أكثر من تريليوني دولار أمريكي من الناتج الاقتصادي”

وواصل: “لا أعتقد أنه في ظل ظروف الاقتصاد العالمي السيئة و تحديدا الحالة المضطربة بين الصين والولايات المتحدة، أن يتحمل العالم أي توابع لأزمات جديدة”.

وختم: “العالم ما زال لم يتعاف من صدمة كورونا بالأساس”.