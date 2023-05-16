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Posted inأخبار أريبيان بزنس

وزارة المالية المصرية تعلن موعد صرف مرتبات مايو للعاملين بالدولة

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط صرف مرتبات شهر مايو 2023 للعاملين بالدولة ستكون يوم الخميس المقبل

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أعلن وزير المالية المصري محمد معيط صرف مرتبات شهر مايو 2023 للعاملين بالدولة ستكون يوم الخميس

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط صرف مرتبات شهر مايو/أيار 2023 للعاملين بالدولة ستكون يوم الخميس المقبل وسيتم صرف مرتبات يونيو/حزيران المقبل اعتبارًا من يوم 18 من الشهر ذاته والمتأخرات بداية من يوم 7 يونيو/حزيران.

وقال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بحسب وسائل إعلام محلية، إنه تم تحديد عدة أيام في كل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة، وما في حكمها وما يتقاضونه، وثلاثة أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وطالب “بسيوني” العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتباراً من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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