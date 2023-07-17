أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودية عن حاجتها لشغل عددٍ من الوظائف التدريبية والإدارية والفنية الرجالية والنسائية في عددٍ من وحداتها بمناطق المملكة وإدارات ديوان المؤسسة ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف.

وأوضحت المؤسسة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن التقديم على الوظائف بدأ من 1444/12/28 وينتهي في 2/1/1445، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة: http://www.tvtc.gov.sa.

واشترطت على المتقدمين للوظائف الحصول على تقديرٍ لا يقل عن “ممتاز” سواءً للبكالوريوس أو الدبلوم، وألا يكون المتقدم يشغل وظيفة حكومية، مشيرة إلى أنه يجب على المتقدم على الوظيفة أن يكون المسمى والمرتبة مطابقين لشغل الوظيفة، كما يجب طباعة رقم الطلب وإرفاقه مع الأوراق الرسمية عند المقابلة.