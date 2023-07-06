أوقفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودية، حديثاً، برامج البكالوريوس التي كانت تقدم للمتدربين والمتدربات سابقاً.

وذكرت صحيفة “عكاظ” المحلية، نقلاً عن مصادر، إن نائب المحافظ للتدريب المكلف عادل الزبيدي، بعث قراراً الشهر الماضي لتشكيل لجنة لإيقاف البكالوريوس في المؤسسة ومتابعة تخريج المتدربين المسجلين في برامج البكالوريوس القائمة في الكليات التقنية.

وأكدت المصادر أن اللجنة لم تخرج بقرارات جديدة حول إيقاف البكالوريوس، وبناء عليه اعتمد “الزبيدي” في تعميم إلحاقي، جدول أعمال القبول والتسجيل للفصل التدريبي الأول من العام القادم 1445هـ، والذي اقتصر التسجيل فيه على الدبلومات الصباحية فقط، خلال الفترة من 22/‏‏ 12/‏‏ 1444هـ إلى 29/‏‏ 1/‏‏ 1445هـ.

وطالب عدد من المتدربين ممن اجتازوا الدبلوم بعدم حرمانهم دون سابق إنذار من فرصة الحصول على درجة البكالوريوس، إذ إن أغلب وظائف سوق العمل تفضل حاملي البكالوريوس على حاملي الدبلومات، وكانت آمالهم وطموحاتهم من بدء التحاقهم تتمثل في الاستمرار في دراستهم بالكليات التقنية.

المؤسسة العامة للتدريب التقني

تهدف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني -وهي الجهة الحكومية المعنية بالتدريب التقني والمهني في المملكة- إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية من خلال التدريب، بما يسهم في سد احتياجات سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة.

وفي سبيل تحقيق ذلك تمارس المؤسسة المهام التالية: إعداد السياسات والخطط العامة للتدريب ومراجعتها وتطويرها، وتأهيل المدربين التقنيين والمهنيين وتطويرهم، وتصميم برامج التدريب وتنفيذها، والترخيص للقطاع الخاص بالتدريب والإشراف عليه وتحديد معاييره الفنية، وعقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات التدريب في القطاعين العام والخاص لإدارة وحدات التدريب المختلفة وتشغيلها، ومشاركة القطاعين العام والخاص في التدريب لتوفير الموارد البشرية التقنية والمهنية المتخصصة، وتقديم المساعدة الفنية والمشورة الإدارية في مجال التدريب للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إنشاء حاضنات تقنية ومهنية للتدريب، وإجراء البحوث والدراسات في مجال التدريب، وإنتاج وسائل التدريب وتقنياته وتطويرها.