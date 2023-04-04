المؤسسات في السعودية تدفع رسوماً أكثر من أمريكا لعلامة تويتر الزرقاء

تبين أن المؤسسات في المملكة العربية السعودية التي تريد الاشتراك في خدمة العلامة الزرقاء للتحقق من حساباتها على “تويتر” ستدفع أكثر بحوالي 65 دولاراً من المؤسسات الموجودة في الولايات المتحدة.

ولكي يتم الاشتراك من خدمة التحقق من حساب تويتر لمؤسسة يقع مقرها في السعودية، يتوجب عليها دفع 1065.68 دولار (4000 ريال سعودي) بينما تبلغ التكلفة في الولايات المتحدة 1000 دولار، وفقاً لـ “تويتر”.

من ناحية أخرى، فإن الرسوم على المؤسسات التي تريد الاشتراك في خدمة العلامة الزرقاء ويقع مقرها في الإمارات العربية المتحدة مماثلة لتلك الموجودة في الولايات المتحدة تقريباً، حيث ستكلف هذه الخدمة المؤسسات الإماراتية 3700 درهم، أو 1007 دولارات.

كما أن الرسوم متشابهة للمؤسسات المتواجدة في الكويت ومصر والمغرب.

وحدد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة “تويتر” موعداً نهائياً في 1 نيسان / أبريل للمستخدمين الذين تم التحقق منهم للاشتراك في خدمة العلامة الزرقاء من “تويتر” أو فقد التحقق.

وتتراوح التكاليف من 8 دولارات شهرياً للمستخدمين الأفراد إلى سعر يبدأ من 1000 دولار شهرياً للمؤسسات.