المؤثرين على الشبكات الاجتماعية اصبحوا مصدرا للأخبار على حساب الصحافيين

أفاد تقرير نشره الأربعاء معهد رويترز في بريطانيا أن المؤثرين والمشاهير في تيك توك يأخذون على نحو متزايد دور الصحافيين كمصدر رئيسي لأخبار الشباب.

وجد التقرير أن 55 في المائة من مستخدمي تيك توك وسناب شات و 52 في المائة من مستخدمي إنستغرام يحصلون على أخبارهم من “الشخصيات” – مقارنة بـ 33 إلى 42 في المائة يحصلون عليها من وسائل الإعلام الرئيسية والصحفيين على تلك المنصات ، والتي هي الأكثر شعبية بين شاب. استندت الأرقام إلى مقابلات مع حوالي 94000 شخص في 46 دولة (لا تشمل الدول العربية)، أجريت لصالح معهد رويترز لدراسة الصحافة التابع لجامعة أكسفورد البريطانية.

وقال التقرير: “بينما يتصدر الصحفيون الرئيسيون غالبًا محادثات حول الأخبار في تويتر فيسبوك إلا أنهم يجهدون بصعوبة لجذب الانتباه في الشبكات الأحدث مثل انستغرام وسناب تشات وتيك توك.

سلط المؤلف الرئيسي نيك نيومان الضوء على أشخاص مثل البريطاني مات ويلاند، الذي يناقش الشؤون الحالية والحياة اليومية على TikTok لمشتركيه البالغ عددهم 2.8 مليون مشترك. وقال لفرانس برس حول المواضيع التي يتناولها قائلا إنها تمس الناس مباشرة على غرار حملة لاعب كرة القدم ماركوس راشفورد 2020 للحصول على وجبات مدرسية مجانية لأطفال العائلات الفقيرة “أو يمكن أن يكون أحد المشاهير مثل لاعب كرة قدم يتحدث عن حدث إخباري موضعي”.

بالنسبة للشباب ، “الأخبار” ليست مجرد تناول تقليدي لقضايا السياسة والعلاقات الدولية ، ولكن “أي شيء جديد يحدث في أي مجال من مجالات الحياة: الرياضة ، والترفيه ، وإشاعات حول المشاهير ، والشؤون الجارية ، والثقافة ، والفنون ، والتكنولوجيا … ” أضاف.

يظل فيسبوك المصدر الرئيسي للأخبار بين الشبكات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، لكن تأثيره يتراجع ، حيث قال 28٪ إنهم يستخدمونه للحصول على الأخبار ، مقارنة بـ 42٪ في عام 2016.

من المحتمل أن يعكس هذا تحول فيسبوك بعيدًا عن مشاركة الأخبار نحو التركيز على الأصدقاء والعائلة ، فضلاً عن تفضيل الشباب لمزيد من التطبيقات القائمة على الفيديو مثل تيك توك ويوتيوب.

يصل تيك توك الآن إلى 44 بالمائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا ، ويحصل 20 بالمائة منهم على أخبارهم من التطبيق ، بزيادة خمسة بالمائة عن العام الماضي.

التحدي الأكبر الذي يواجه منصات الإخبارية التقليدية هو انخفاض عدد الذين يزورون مباشرة إلى مواقعهم الإلكترونية – 22 في المائة فقط ، بانخفاض 10 نقاط منذ عام 2018 – بدلاً من الاعتماد على روابط وسائل التواصل الاجتماعي.

في مقدمة التقرير يشير مدير معهد رويترز راسموس كليس نيلسن إن هذا التحول قدم “تغييرًا جوهريًا أكثر بكثير” لصناعة الأخبار من حتى التحول من الورق إلى الرقمي منذ جيل مضى. “وسائل الإعلام القديمة … تواجه الآن تحولًا مستمرًا في التكنولوجيا الرقمية مع بلوغ الأجيال سن الرشد الذين يتجنبون الاكتشاف المباشر للجميع باستثناء العلامات التجارية الأكثر جاذبية ، (و) لا يهتمون كثيرًا بالعديد من عروض الأخبار التقليدية الموجهة نحو الأجيال الأكبر سنا واهتماماتهم وعاداتهم “.

وجد التقرير أن 39 بالمائة من المشتركين قد ألغوا أو أعادوا التفاوض على الاشتراكات ، على الرغم من أن النسبة الإجمالية للأشخاص الذين يدفعون مقابل الأخبار في 20 دولة شملها الاستطلاع ظلت مستقرة مقارنة بالعام الماضي عند 17 بالمائة.