الليلة، قمة كروية بين ليفربول و ريال مدريد

يشهد ملعب ليفربول الليلة قمة كروية مثيرة في ذهاب دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وسيسطر ليفربول مع ريال مدريد فصلاً آخر في تاريخ لقاءاتهما العديدة وستكون الكفة لصالح من يضبط أعصابه ويستعد نفسياً وتكتيكياً.

وستجمع المباراة الأكثر إثارة في كرة القدم الأوروبية هذا الأسبوع، بين الفريقين اللذين تبدلت أحوالهما عن الموسم الماضي لن تفيد ميزة الأرض بالنسبة لـ ليفربول كثيرا لأن ريال مدريد يشهد أفضل أداء للاعبيه خاصة اللياقة العالية للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي يعيش أوج أداءه في هذه الايام. وأصبح جونيور مفتاح الخطط المتوجة بأهداف، لكن محمد صلاح سيجبر ريال مدريد على إعادة النظر في الاعتماد على خط دفاعٍ متأخر، فالنجم المصري يتقن قنص الهجمات المرتدة ليترجمها أهدافا قاتلة في شباك الخصم.

لقاء الإثارة والحماس

وقال يورغن كلوب إن على ليفربول تقديم أداء خارق وأن يلعب “مباراتين رائعتين” للتقدم من خلال مباراة دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد حامل اللقب ، الذي يعتقد أنه “لا يتعين عليه تقديم أفضل ما لديه” للتقدم.

وقال كلوب: “مع السجل الحديث ونجاح [كلا الناديين] في المنافسة ، ومن الصعب اللعب ضدهما ، والنتائج الطاحنة ، ستكون مباراة كرة قدم رائعة”.

واضاف قائلا”أنا سعيد حقًا لأننا نستطيع اللعب الآن ، قبل أربعة أسابيع كان الأمر مختلفًا ، لكن الأمور تعتمد على التوقيت وعلينا استغلال هذه الفرصة.”

تعافى الريدز من هزيمتهم 3-0 أمام ولفرهامبتون في أوائل فبراير من خلال تحقيق انتصارات مهمة على إيفرتون ومنافسه في المراكز الأربعة الأولى نيوكاسل لإعادة موسمهم إلى المسار الصحيح قبل مباراة الذهاب الضخمة يوم الثلاثاء على ملعب آنفيلد.

الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد يشعر بثقة بعد مشاركة بنزيمة للتمرين أمس، وبعد أن ظهر بحسب الموقع الرسمي لريال مدريد، فقد شارك المهاجم الفرنسي كريم بنزيما اليوم الأحد في المران الجماعي للفريق الملكي، قبل السفر إلى إنجلترا.