الليلة، سقوط وتحطم قمر اصطناعي لـ ناسا

سيتحطم الليلة قمر اصطناعي لناسا غير عامل على الأرض واسمه ريسي (RHESSI-RHESSI Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager)) قرابة الساعة 3:40 بتوقيت دبي صباح الخميس (ليلة الأربعاء) بحسب بيان من ناسا، وأطلق ريسي قبل 20 عاما، ويزن 300 كغم ولم يتم تحديد مكان سقوطه.

وكان القمر الاصطناعي ريسي يستخدم لتصوير الشمس وظواهرها. وتوقف عن العمل عام 2018م لا يمكن من الآن معرفة مكان وتوقيت السقوط بشكل دقيق. الوقت الحالي المتوقع هو الساعة 11:43 مساء بتوقيت غرينتش، زائد ناقص 4 ساعات. والمكان المتوقع هو المحيط الهادئ، وسيمر فوق عدة دول عربية خلال الفترة المتوقعة لسقوطه، كما هو مبين في الخارطة بحسب مركز الفلك الدولي.

وفي حالة مشاهدته وقت السقوط، سيظهر بشكل واضح على هيئة كرة نارية لامعة خلفها عدة إضاءات متحركة. سيحترق معظمه في الغلاف الجوي ولا يصل منه إلا القليل. احتمال تضرر شخص منه منخفض، ويقدر بـ 1 من أصل 2467 جاري متابعة موعد ومكان سقوطه من قبل برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي.

عاجل: من المتوقع سقوط قمر صناعي غير عامل على الأرض هذ الليلة.



القمر الصناعي المسمى (RHESSI) يتبع لـ "ناسا"، وأطلق قبل 20 عاما، ويزن 300 كغم. وكان يستخدم لتصوير الشمس وظواهرها. وتوقف عن العمل عام 2018م



لا يمكن من الآن معرفة مكان وتوقيت السقوط بشكل دقيق. الوقت الحالي المتوقع هو… pic.twitter.com/NVDlOEjYeM — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 19, 2023