تركيا.. الليرة تتراجع لمستوى تاريخي أمام الدولار

تراجعت الليرة التركية بأكثر من 5 % خلال تعاملات الأربعاء، وهوت إلى مستوى قياسي جديد، على الرغم من تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان، بخفض التضخم دون 10%.

وانخفضت الليرة التي تتعرض لضغوط وسط طلب قوي على العملات الأجنبية إلى 22.72 ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد لتصل خسائرها بذلك منذ بداية العام وحتى الآن إلى 17.7%.

وكان أدنى مستوى قياسي سابق للعملة التركية هو 21.8 ليرة لكل دولار سجلته قبل أيام.

وقال أردوغان، الثلاثاء، في خطاب عقب ترؤسه الاجتماع الأول للحكومة الجديدة في المجمع الرئاسي بأنقرة، إن حكومته عازمة على القضاء على مشكلة ارتفاع الأسعار الناجم عن التضخم.

وأكد أردوغان، الذي فاز الشهر الماضي، بفترة رئاسية ثالثة، على تصميم الحكومة على خفض التضخم إلى خانة الآحاد مجددا مثلما جرى في الماضي في عهد حكومات “العدالة والتنمية” السابقة.

وكان معدل التضخم السنوي في تركيا تراجع في أيار/مايو الماضي إلى نحو 39.6%، وهي المرة الأولى منذ 16 شهرا التي يقل فيها التضخم عن مستوى 40%، حيث وصل في الخريف الماضي إلى أكثر من 85%، وهو أعلى مستوى في ربع قرن تقريبا.

وتترقب الأسواق الخطوات القادمة من حكومة أردوغان في ولايته الجديدة، وما إذا كان يعتزم مواصلة سياسته غير التقليدية في مواجهة التضخم، حيث يصر على خفض الفائدة، على غير المتبع في العادة لكبح ارتفاع الأسعار.