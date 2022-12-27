الليرة اللبنانية تواصل انهيارها..الدولار يلامس 48 ألف ليرة

بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء في لبنان حداً قياسياً غير مسبوق إذ لامس 48 ألف ليرة لبنانية صباح اليوم الثلاثاء.

ولا يزال السعر الرسمي للعملة الأمريكية في مصرف لبنان المركزي على حاله منذ ما قبل الانهيار في عام 2019 أي 1507 ليرات مقابل الدولار الواحد، لكن حقيقة الواقع مختلفة.

ويتداول اللبنانيون الدولار بأسعار مختلفة:

1507 ليرات السعر الرسمي في مصرف لبنان

15000 ليرة سعر الدولار الجمركي

47750 ليرة السعر في السوق السوداء الموازية

31200 ليرة السعر على منصة صيرفة التي أنشأها مصرف لبنان ليبيع الدولار للتجار

41000 سعر التحويلات

8000 ليرة السعر في المصارف

ولا يعلم اللبنانيون من يتحكم بسعر الدولار، لا سيما أن المضاربات بسعره تبلغ حدوداً غير منضبطة أو منطقية ما قد يوصل الاقتصاد اللبناني إلى الهاوية ويسفر عن إعلان الدولة اللبنانية إفلاسها رسمياً في القريب العاجل.

وارتفع سعر الدولار في الأيام الثلاثة الماضية ما يقارب 6500 ليرة دفعة واحدة وهو أمر غير مسبوق، قبل استقبال عام جديد تطمح فيه الإدارة اللبنانية للحصول على برنامج مساعدات تتراوح قيمته بين 3 و4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وتراجع متوسط راتب الموظف اللبناني من 800 دولار أمريكي إلى 25 دولاراً مع انهيار العملة المحلية أمام الدولار.

ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً منذ عام 2019 ما أسفر عن تراجع قيمة العملة أكثر من 98% وأدى إلى خسارة أكثر من 85% من اللبنانيين لمدخراتهم وأموالهم المودعة في البنوك.

الانهيار الدراماتيكي لليرة اللبنانية

وقال تقرير صادر عن الأمم المتحدة مطلع العام الجاري إن الأزمة الاقتصادية في لبنان دفعت 8 من كل 10 لبنانيين إلى براثن الفقر. ورفعت الدولة الدعم عن كافة المواد الأولية التي تهم المواطنين بما في ذلك الوقود ومعظم أنواع الأدوية.

وكانت حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي قد رفعت التعرفة الجمركية بواقع 10 أضعاف إذ زادت قيمة الدولار الجمركي من 1500 ليرة إلى 15 ألف ليرة، ما سيزيد من الأعباء على كاهل اللبنانيين لاسيما أن لبنان يستورد 80 % مما يستهلكه.

وفشل مجلس النواب اللبناني الذي تم انتخابه في أيار/ مايو المنصرم، من انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وعقد مجلس النواب 9 جلسات دون التوصل لنتيجة إذ تعذر حصول أي مرشح على ثلثي الأصوات، أو بسبب عدم اكتمال النصاب المقرر بحضور ثلثي أعضاء البرلمان.