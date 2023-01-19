الليرة اللبنانية تشهد أكبر انهيار أمام الدولار

سجلت الليرة اللبنانية، اليوم الخميس، أكبر انهيار لها أمام العملة الأمريكية، حيث بلغ سعر الصرف في السوق السوداء 50 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد وذلك لأول مرة منذ بدء الانهيار المالي أواخر العام 2019.

وحسب التطبيقات التي تتابع سعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية)، سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 50 ألف ليرة لبنانية للبيع، و49800 ليرة للشراء.

ولا تزال منصة “صيرفة” التابعة لمصرف لبنان المركزي تحتسب الدولار على 38 ألف ليرة لبنانية، في وقتٍ بدأ يتردَّد كلام في الأوساط المصرفية عن نيّة حاكم المصرف رياض سلامة رفع السعر أو اعتماد إجراءات جديدة، علماً أنّ كل التعاميم التي يصدرها تساهم في خفض الدولار مؤقتاً ولأيام قليلة قبل أن يعاود الصعود مجدداً.

وبلغ حجم التداول على منصة “صيرفة”، أمس الأربعاء، 62 مليون دولار بمعدل 38 ألف ليرة للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وتتواصل التحقيقات الأوروبية في لبنان في الملف المالي العائد لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، والتحويلات المالية إلى الخارج والتي تشمل شخصيات مالية ومصرفية ووزراء سابقين، علماً أن جلسات الاستماع التي بدأت الإثنين الماضي ويتولاها محققون أوروبيون، لا تشمل في مرحلتها الأولى رياض سلامة.

وتتركز تحقيقات المحققين من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ على توجيه الأسئلة إلى المطلوب الاستماع إليهم من مديري وأصحاب مصارف حول العلاقة بين البنك المركزي وشركة “فوري” التي يملكها رجا سلامة؛ شقيق رياض سلامة، والتحويلات المالية إلى خارج لبنان، وسط شبهات تدور حول فساد مالي واختلاس مال عام وتبييض أموال.

ولا يعلم اللبنانيون من يتحكم بسعر الدولار، لا سيما أن المضاربات بسعره تبلغ حدوداً غير منضبطة أو منطقية ما قد يوصل الاقتصاد اللبناني إلى الهاوية ويسفر عن إعلان الدولة اللبنانية إفلاسها رسمياً في القريب العاجل.