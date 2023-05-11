سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

الليرة السورية تهوي لمستوى 9 آلاف للدولار مع تجديد العقوبات الأمريكية

سامر باطر by سامر باطر

انخفضت قيمة الليرة السورية إلى أدنى مستوى لها مسجلة رقماً قياسياً بلغ 9 آلاف ليرة مقابل الدولار في تداولات الأربعاء بحسب وكالة الأناضول.

ويأتي تدهور قيمة الليرة تزامنا مع تمديد البيت الأبيض، الاثنين، للعقوبات الأمريكية على الحكومة السورية المعروفة بـ”قانون قيصر”. ومنذ نهاية العام الماضي، بدأ تدهور الليرة بشكل كبير ما دفع البنك المركزي للحكومة السورية، إلى خفض سعر الصرف الرسمي لتتساوى مع قيمتها في السوق السوداء، في فبراير/ شباط الماضي.

ومع انخفاض قيمة الليرة انخفضت قيمة معدل الأجور لتصل إلى 15 دولار شهرياً. وتعيش مناطق الحكومة السورية أزمة اقتصادية حادة تتمثل بنقص في مشتقات النفط وارتفاع معدلات الفقر إلى 90 بالمئة، وتوقف الإنتاج والصناعة، وعدم القدرة على توفير الكهرباء إلا لساعات قليلة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...