الليرة السورية تتراجع مجدداً أمام الدولار

تراجعت الليرة السورية إلى 8100 ليرة مقابل الدولار الواحد، في أخر تحديث لسعر الصرف من قبل مصرف سوريا المركزي وفقاً لتقرير نشرته وكالة “رويترز”.

وحددت نشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم الأربعاء عن المركزي السوري سعر صرف اليورو الواحد بـ8799.84 ليرة سورية.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان مصرف سوريا المركزي حدد في الـ 11 من شهر أيار/مايو الجاري سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار للحوالات والصرافة بـ 7800 ليرة للدولار الواحد و8536.62 ليرة سورية لليورو الواحد.

وفي 27 آذار/مارس الماضي كان مصرف سوريا المركزي قد حدد في نشرة الحوالات والصرافة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بـ 7200 ليرة للدولار الواحد.