هبوط جديد في قيمة الليرة السورية

ترتفع أسعار الدولار الامريكي في سوريا بوتيرة غير مسبوقة بشكل شبه يومي لتسجل في كل يوم رقماً قياسياً جديداً، ما يعني مزيداً من التضخم ومزيداً من اتساع شرائح الفقراء والجائعين في البلد الذي أنهتكه الحرب على مدى 12 سنة.

وحدد مصرف سورية المركزي اليوم الخميس سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8500 ليرة للدولار الواحد.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي، تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 9216.98 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي حدد أمس سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8400 ليرة للدولار، و9135.84 ليرة سورية لليورو.