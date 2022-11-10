سامر باطر by سامر باطر

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الليرة التركية تهوي لمستويات قياسية

سامر باطر by سامر باطر

هبطت الليرة التركية خلال تعاملات، اليوم الخميس بنسبة 2ر0% ليتم تداولها عند 6265ر18 لكل دولار، وذلك قبل تقليص الخسائر ليتم تداولها بشكل ثابت عند 6063ر18،  وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2020.

إجراءات المركزي

من جهته حذر البنك المركزي التركي البنوك المحلية من التداول في النقد الأجنبي مع نظيرتها الأجنبية خارج ساعات العمل، وحذر أيضًا من توفير ودائع ذات أسعار فائدة مرتفعة جدا لتجنب متطلبات الاحتفاظ بالسندات الحكومية.

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وأدخل البنك المركزي قواعد في الأشهر القليلة الماضية لتقليص الفجوة بين سعر الفائدة ومعدلات الإقراض وتشجيع القروض لقطاعات منها الصادرات والإنتاج.

 معدل البطالة

يأتي هذا فيما ارتفع معدل البطالة في تركيا وسجل عن شهر سبتمبر 10.1%، وكان قد سجل المؤشر مستويات الـ 9.8% في شهر أغسطس.

معدلات التضخم

 وسجلت معدلات التضخم في البلاد وفقًا لبيانات المركزي التركي أعلى مستوياتها منذ عام 1998، حيث قفزت إلى مستويات 83.45%، بينما ترى مؤسسات دولية أن التضخم الفعلي تجاوز 130%.

ويقول كافجي أوغلو، رئيس المركزي التركي، إن توقعات التضخم لنهاية عام 2022 تبلغ 65.2٪، وتوقعات نهاية العام 2023 تبلغ 22.3٪، وتوقعات نهاية العام 2024 تبلغ 8.8٪:

أسعار الفائدة

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن أسعار الفائدة ستواصل الانخفاض إلى خانة الأحاد أي أنها ستصل إلى 9% أو ما دون ذلك قبل نهاية العام الجاري.

وكان البنك المركزي التركي قد أعلن، تخفيض سعر الفائدة 150 نقطة أساس، ليصبح 10.5% بدل 12%.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...