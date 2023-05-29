الليرة التركية تقترب من أدنى مستوياتها على وقع إعادة انتخاب إردوغان

تراجعت الليرة التركية إلى حدود مستويات قياسية مقابل الدولار الأميركي مع فوز الرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات الرئاسية لولاية ثالثة.

وبلغ الدولار الأميركي الواحد 20.05 ليرة في ساعات التداول بالسوق الآسيوية، بالقرب من المستوى المتدني القياسي للعملة التركية والذي بلغته يوم الجمعة عند 20.06 ليرة للدولار.

وهبطت الليرة أكثر من 6%، منذ بداية العام، كما تراجعت أكثر من 90%، خلال عقد حتى الآن مع مرور الاقتصاد بموجات من الازدهار والكساد ونوبات كثيرة من ارتفاع التضخم وأزمة العملة وفقا لوكالة “رويترز“.

وفاز إردوغان الأحد بالانتخابات الرئاسية على الرغم من سنوات الاضطرابات الاقتصادية التي يلقي منتقدوه باللوم فيها على السياسات الاقتصادية غير التقليدية للرئيس، والتي تعهدت المعارضة في حملتها الانتخابية بإلغائها.

وفي خطاب بمناسبة الفوز أقر إردوغان بأن التضخم هو القضية الأكثر إلحاحا، لكنه قال إنه سيتراجع، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 8.5%، من 19%، قبل عامين.

وأبدى المحللون حذرا في توقعاتهم لمقدار التغيير الاقتصادي الذي ستعلنه حكومة إردوغان الجديدة.

وقال ولفانجو بيكولي، الرئيس المشارك لشركة تينيو للخدمات الاستشارية في تعليقات عبر البريد الإلكتروني “من غير المرجح أن يتبنى إردوغان نهجا اقتصاديا غير تقليدي تماما”.

وأضاف “مع ذلك، من الممكن اعتماد بعض التعديلات على النهج الحالي غير التقليدي بهدف كسب الوقت قبل الانتخابات المحلية في آذار/مارس 2024”.