فيديو: اللحظات الأولى لإقلاع طيران الرياض في السعودية

حلق طيران الرياض؛ الناقل الجوي السعودي الجديد، اليوم الإثنين، لأول مرة في أجواء العاصمة السعودية الرياض وذلك في ارتفاع منخفض.

وزين طيران الرياض سماء الرياض لمدة نصف ساعة في مواقع تجمع مهمة من بوليفارد رياض سيتي مروراً بمركز المملكة وجامعة الملك سعود، وجامع الملك خالد وبرج الفيصلية والمربع، وذلك بهدف استعراض هوية وتصاميم الأسطول المستوحى ألوانها من زهور الخزامى التي بات سهول المملكة تتميز بها.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أعلن في مارس/آذار الماضي عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة طيران الرياض الناقل الجوي الوطني الجديد، للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيزاً لموقع المملكة الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم؛ آسيا وأفريقيا وأوروبا، والعمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتهدف شركة طيران الرياض إلى إثراء تجربة المسافرين، بإطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهةٍ حول العالم بحلول العام 2030، ومن المتوقع أن تساهم الشركة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

شاهد لحظة الإقلاع الأول لـ #طيران_الرياض من الولايات المتحدة الأميركية باتجاه العاصمة الرياض و وصولها لمطار الملك خالد الدولي#أسواق_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/4WqKlEtWWP — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) June 12, 2023

ونشرت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية عدة تغريدات عبر تويتر، تظهر طيران الرياض وهو يحلق بارتفاع منخفض في أجواء الرياض.