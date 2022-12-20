اللجوء إلى بريطانيا: كل اللاجئين متساوون، ولكن الأوكرانيين “أكثر مساواة من غيرهم”

لاشك أن العدل هو الدعامة الأساسية التي تقوم عليها الأمم وبغياب العدل وانتشار المحسوبية ونظرية أبناء البطة البيضاء والسوداء، والخيار والفقوس، يذهب ريح أي أمة مهما كانت قوية وعظيمة. وعملية الفرز والتفضيل هذه قد تكون على أساس عرقي أو ديني، وهي عملية تؤدي إلى وجود نوعين من البشر هما ابن الأكرمين وابن الجنايني.

مزرعة الحيوانات

في عام 1943 كتب الروائي المبدع جورج أورويل قصة مزرعة الحيوانات:

تتحدث الرواية عن مزرعةٍ يديرها السيد جونز والحيوانات في هذه المزرعة تشعر أن أسلوبه في التعامل معها فيه الكثير من الظلم والقسوة والاستغلال

مع أول فرصةٍ تعلن الحيوانات الثورة على السيد جونز، وتسيطر على المزرعة

تتولّى مجموعة من الخنازير لاسيما سنوبول ونابليون إدارة العمل في المزرعة، وتنظيمه

وقد رفعت شعاراتٍ أو وصايا تدعو إلى الإخلاص في العمل والتفاني فيه لإقامة المجتمع الحيوانيّ الجديد الذي تنتفي فيه كل أشكال الظلم والاستغلال ويسوده الرخاء والعدل، وتربط بين أفراده أواصر الحب والإخاء

فجميع الحيوانات متساوية ولكن بعضها “أكثر مساواة من غيرها”، وفي القصة الخنازير طبعا هي الأكثر مساواة من غيرها

ثم تمكن الخنزير نابليون من طرد صديقه سنوبول والاستئثار بالسلطة، مستعيناً بمجموعة من الكلاب التي درّبها منذ كانت جراء صغيرة لتكون جهاز أمنه الخاص إضافة إلى الخنزير سكويلير الذي تولى مهام الإعلامي القادر على تبرير سياسات نابليون

الكيل بمكيالين

تؤدي الحروب والعنف والاضطهاد والكوارث البيئية والصعوبات الاقتصادية إلى موجات من النازحين في أنحاء العالم، وهنا تتكرر حكاية مزرعة الحيوانات بشكل جديد حيث جميع الحيوانات متساوية ولكن بعضها ” أكثر مساواة من غيرها”، فهناك كيل بمكيالين، ولكن يكون الأمر أكثر إيلاما عندما يتعلق بمعاناة البشر، أي عندما يكون التفضيل بين لاجئ يُستقبل بالأحضان، وآخر مطلوب نفيه بأي ثمن.

اللاجئون في بريطانيا

لم يكن استقبال اللاجئين في بريطانيا خاليا من التناقضات، لكن الغزو الروسي لأوكرانيا جعل تلك التناقضات صارخة:

ففي الوقت الذي تمارس فيه بريطانيا سياسة صارمة تجاه 85 ألفا من طالبي اللجوء أغلبهم من الشرق الأوسط وأفريقيا يقيمون بمعسكرات اللاجئين ربما منذ سنوات

استقبلت بريطانيا خلال الأشهر الماضية، وبأذرع مفتوحة نحو 115 ألف لاجئ من أوكرانيا

وفي الوقت الذي أبرمت فيه المملكة المتحدة مع رواندا اتفاقية لترحيل اللاجئين إلى ذلك البلد الأفريقي مقابل حوالي 120 مليون جنيه استرليني

تقدم حكومة المحافظين حوالي 350 جنيه استرليني شهريا معفاة من الضرائب، لكل عائلة بريطانية مستعدة لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين

في مارس/ آذار الماضي، استقبل وزير النقل البريطاني آنذاك جرانت شابس أسرة من اللاجئين الأوكرانيين في بيته تواصلت معه على موقع “فيسبوك”، وهي مؤلفة من طفل عمره 6 سنوات وأم وجدة بالإضافة إلى الكلب

وكان شابس واحداً من أكثر من 100 ألف بريطاني شاركوا في برنامج حكومي، تستضيف بموجبه أسر بريطانية الفارين من الحرب في أوكرانيا

كما وفرت بريطانيا برنامجا آخر للم شمل الأسر الأوكرانية، حيث يستطيع المقيم في بريطانيا جلب أفراد أسرته

المحكمة الأوروبية

كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أوقفت في يوليو/ تموز الماضي الخطة البريطانية لترحيل اللاجئين إلى رواندا، ولكن قضت المحكمة العليا في بريطانيا الإثنين بأن خطة الحكومة لترحيل مهاجرين إلى رواندا قانونية. وجاء في قرار المحكمة أن الخطة لا تنتهك ميثاق الأمم المتحدة للاجئين أو قوانين حقوق الإنسان.

خطة مثيرة للجدل

أعلنت الحكومة البريطانية في وقت سابق من العام عن:

تجربة مدتها 5 سنوات تبلغ قيمتها 120 مليون جنيه إسترليني

يحصل بمقتضاها بعض طالبي اللجوء على تذكرة ذهاب فقط إلى رواندا

وقد واجهت الخطة معارضة واسعة النطاق من أكثر من 160 جمعية خيرية وجماعات وحملات، أطلق عدد صغير منها تحديا قانونيا

يقول محامو وزارة الداخلية إن الخطة تخدم المصلحة العامة

أوقف حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخطة في يوليو/تموز الماضي

النزوح

تظهر تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين نزوح وتشريد نحو 83 مليون شخص منذ بداية عام 2021، منهم نحو 27 مليونا خارج بلادهم و51 مليونا داخلها.