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اللجنة الأولمبية المصرية تعلن إيقاف هشام حطب

تلقى هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية قرارات صادمة بإيقافه وإحالته للتحقيق، ليفقد منصبه مؤقتا.

فريق التحرير by فريق التحرير
اللجنة الأولمبية المصرية

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية إيقاف هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، وذلك بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية بقيادة حطب.

واشتهر حطب في الأعوام الأخيرة بصراعات رئيسية مع مسؤولي الرياضة في مصر بشكل عام، ومسؤولي كرة القدم بشكل خاص، وأبرزهم الرئيس السابق لنادي الزمالك، مرتضى منصور.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارا بإيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية برئاسة هشام حطب، ووفقا لقانون الرياضة المصري رقم 71 لعام 2017، قامت اللجنة الأوليمبية المصرية بإيقاف هشام حطب من رئاستها.

وجاء القرار الصادم لرئيس اللجنة الأولمبية مؤقتا، حيث ذكر البيان أن الإيقاف يأتي لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها، أو انتهاء الدور الأوليمبية، مع تكليف نائب الرئيس، ياسر إدريس بالقيام بأعمال رئيس اللجنة.

تدخل حكومي

هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية

رد هشام حطب في تصريحات تلفزيونية على قرار إيقافه بغضب شديد، وأكد أن القرار صدر من الوزير مباشرة، وهو ما يعد تدخلا حكوميا ضد قانون الرياضة والمؤسسات الرياضية الدولية.

ولفت حطب إلى أنه تعرض للظلم في كل القرارات التي صدرت ضده، مشيرا إلى وجود حالة تربص به، دفعت وزير الرياضة أشرف صبحي، للضغط من أجل سحب الثقة منه.

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