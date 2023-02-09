في أول مقابلة له منذ تلك ضربة الجزاء الحاسمة ضد منتخب اسبانيا، يتحدث مدافع المنتخب المغربي لكرة القدم أشرف حكيمي عن النجاح والتضحيات.

بقلم: سميرة العروسي

في لحظة ستظل إلى الأبد في تاريخ كرة القدم، تقدم أشرف حكيمي البالغ من العمر 24 عاماً لتسديد ضربة الجزاء النهائية ضد المنتخب الاسباني بكل الثقة بالنفس بما كان كافياً لاحداث زلزال جماهيري في الملعب. سدد الكرة بلطف في ركن المرمى، وأخرج إسبانيا من كأس العالم، ما دفع عناصر الفريق المغربي إلى الركوع للصلاة وحصول حالة من الهذيان بين جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

لكن لم تهدأ أحلام المدافع المغربي. ربما أنتهت كأس العالم في قطر، لكن شوارع برشلونة لا تزال مزينة بالجداريات التي تؤرخ اللحظة المؤثرة التي ركض فيها وقبل جبين والدته بعد أن أطاح ببلجيكا. تبلورت تلك اللحظة التاريخية نفسها في صورة حملة مرتجلة انخرطت فيها شركة “أديداس” وشعارها “عندما تكون الأسرة هي كل شيء، لا يعود هناك مكان للمستحيل”. وفي منتصف كانون الثاني / يناير، أعادت بلدة القصر الكبير مسقط رأس والدته في شمال غرب المغرب تسمية ملعبها بـ “ملعب أشرف حكيمي البلدي” تكريماً لأدائه البطولي.

وبعد أسبوع، حصل حكيمي على لقب أفضل رياضي للعام في حفل توزيع جوائز Joy Awards في الرياض. وفي طبيعة حكيمي الحقيقية، حصل على الجائزة مع والدته وهي إلى جانبه – لم يكرسها لها فحسب، بل سلمها إليها. وبالنسبة لعدد لا يحصى من المسلمين والمغاربة والعرب في جميع أنحاء العالم، فإن الوجود المحبب لكل من حكيمي ووالدته، ورؤيتها تمشي على العشب الأخضر مرتدية الجلباء والحجاب في مثل هذه المناسبة العالمية، يمثل شيئاً أعمق بكثير من مجرد كرة القدم.

يقول أشرف حكيمي لمجلة GQ في أول مقابلة له منذ كأس العالم “كان الأمر عفوياً، أنا وأمي لم نفكر في الأمر حتى، ولكن عندما تم التقاط هذه الصور لنا ونشرها في جميع أنحاء العالم، ألهبت فينا مشاعر ستبقى إلى الأبد جزءاً من التاريخ.”

رفض حكيمي الانتقال إلى نادي تشيلسي الانجليزي مفضلاً نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في عام 2021، ويعتبر حكيمي على نطاق واسع بين أفضل لاعبي الظهير الأيمن في العالم، وقد تم تصنيفه مؤخراً في المرتبة 16 بين أفضل لاعبي كرة قدم على هذا الكوكب من قبل صحيفة “الجارديان”.

النشأة قرب مدريد

ولد ونشأ في خيتافي، وهي ضاحية صناعية في جنوب مدريد، يقول حكيمي إنه أدرك حبه لكرة القدم في سن “صغير جداً” ، وانضم إلى أكاديمية الشباب في ريال مدريد وهو في الثامنة من عمره. يقول : “بدأت اللعب من أجل المتعة فقط، ولكن شيئاً فشيئاً، أصبحت أفضل وأفضل، وبدأت في التفوق في الفئات التي لم أكن أعتقد أنها ممكنة مطلقاً. استطعت أن أرى أن لدي فرصة لاقتحام عالم كرة القدم بطريقة جادة، لكن ذلك لم يكن ممكناً مع استمراري في الدراسة، لذلك قررت التركيز بالكامل على كرة القدم … والحمد لله كل شيء سار على ما يرام!”.

وبالنسبة إلى حكيمي، وعلى غرار العديد من الشبان المغاربة من عائلات مهاجرة في الخارج، فإن ممارسة الرياضة كمهنة هي فكرة بعيدة المنال بالنسبة لأفراد الأسرة الذين ينتظرون شهرياً راتبهم أجل تغطية نفقاتهم. نشأ والده حسن في وادي زم، وهي بلدة مغربية صغيرة تقع بين الدار البيضاء وبني ملال، وعمل بائعاً متجولًا في مدريد. وتنحدر والدته سعيدة من القصر الكبير، وتعمل مدبرة منزل في خيتافي.

وقال في مقابلة مع “البوندسليجا”: “ننحدر من عائلة متواضعة تكافح من أجل كسب لقمة العيش. اليوم، أنا أقاتل من أجلهم كل يوم. لقد ضحوا بأنفسهم من أجل نجاحي”. بعد تخرجه من أكاديمية ريال مدريد للشباب، بدأ حكيمي اللعب لريال مدريد كاستيا، ثم دورتموند، وأخيراً إنتر ميلان، حيث أنهى عجز الفريق عن لقب الدوري لمدة 11 عاماً. لا يزال حكيمي مرتبطاً إلى حد كبير بجذوره، كما لعب للمغرب عندما كان مراهقاً، ومرة أخرى كشخص بالغ، مثل بلاده مرتين في كأس العالم.

ولدى سؤاله عما إذا كانت هناك فرصة في الماضي لتمثيل إسبانيا بدلاً من المغرب، قال إنه “لم يشعر بأنه في وطنه” خلال مقابلة مع الموقع الرياضي الاسباني، “ماركا”. ويؤكد: “إنه لمن دواعي فخر كبير أن أرتدي قميص المغرب وأن أمثل ملايين المغاربة. أشعر بسعادة كبيرة لأنني لعبنا بشكل جيد كما فعلنا ورفع العلم المغربي على أعلى مستوى ممكن. كفريق واحد، نحن متحدون جداً، وكنا واضحين جداً بشأن ما نريد تحقيقه. كان هذا أحد أقوى جوانب اختيارنا. كنا مقربين للغاية، وقضينا الكثير من اللحظات الرائعة معاً. على الرغم من مرور شهر واحد فقط، شعرت أننا كنا معاً لفترة أطول”.

صعود نجم الحكيمي مؤثر للغاية

إن تخطيط صعود نجم الحكيمي مؤثر للغاية عندما تفكر في الواقع اليومي للمغاربة الإسبان. وبحسب تقرير جديد صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية، فإن إسبانيا هي موطن لأكبر جالية مغربية في أوروبا. كما تصادف أن تكون أكبر مجموعة من المهاجرين تتعرض لجرائم الكراهية في إسبانيا. ومع تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا وهيمنة الجرائم ضد المغرب على عناوين الأخبار في جميع أنحاء إسبانيا، يثير صعود نجم حكيمي الهائل فجراً مشرقاً للمغاربة في دول الاغتراب.

بعد لقاء مع الملك محمد السادس في القصر الملكي في الرباط، إلى جانب لاعبي الفريق وأمهاتهم، حصل اللاعبون على وسام ملكي هو الأعلى اعترافاً بانجازاتهم في كأس العالم. ويقول أشرف حكيمي: “الحقيقة هي أنني أشعر بسعادة كبيرة بكل ما يحدث في الوقت الحالي. كل شيء أعيشه الآن، أحاول أن أستوعبه بروية، تماماً كما كنت أفعل حتى هذه اللحظة. والأهم من ذلك، أنا أحاول الاستمتاع بكل لحظة”.

ونادراً ما يُرى زميله في باريس سان جيرمان كيليان مبابي بعيداً عنه، إذ يعتبره حكيمي “أكثر من صديق، إنه أخ”، لدرجة أنه أصبح ميمياً في حد ذاته على “تيك توك” و”تويتر”. وبعد خسارة المغرب أمام فرنسا، تبادلا قمصانهما قبل مغادرة الملعب. وبمجرد انتهاء كأس العالم، توجه الثنائي إلى مدينة نيويورك لمشاهدة بمباراة بروكلين نتس قبل أن العودة إلى مراكش. يقول حكيمي: “أحاول أن أذهب إلى المغرب بقدر ما أستطيع، لكن من الصعب بعض الشيء أن أقضي إجازة هناك بسبب الحشود والإثارة في الوقت الحالي. ومع ذلك، أحاول الاستمتاع بقضاء إجازات في وطني قدر الإمكان”.

صناعة الأزياء

خارج عالم كرة القدم، أقام حكيمي أيضاً علاقة وثيقة ومزدهرة مع صناعة الأزياء، والتي لا ينبغي أن تكون مفاجأة. ومن بين ما يقرب من ملياري مشاهدة على “تيك توك” تحت هاشتاغ achrafhakimi#، فإن الغالبية العظمى منهم مهتتمة بتوثيق أسلوبه الشخصي في الملابس. وفي وقت سابق من هذا العام، تم تصويره مع فاريل ويليامز عند إطلاق الحذاء الرياضي الجديد Humanrace x Adidas في باريس. كما لعب دور البطولة في حملة “ديور” الأخيرة بالتعاون مع باريس سان جيرمان. وغالباً ما يعيد صديقه جاكيموس نشر صوره، وقد شوهد في الصف الأمامي في عروض أزياء كل من إيزابيل ماران وبالمان.

ومع كل الشهرة العالمية التي حققها، يفكر حكيمي مرة أخرى في تأثير والديه، فيقول: “إنهما فخوران جداً بي وبما أنجزه ، والحقيقة أنهما وفرا لي كل الدعم دائماً. لقد كانا دائماً هناك من أجلي خلال أصعب لحظات حياتي، وأنا ممتن كثيراً لما نحققه معاً”. إن إرساء أساس نجاحه هو تيار خفي من القيادة الفولاذية والتصميم الذي لا يخطئ والذي لا يمكن أن يُعزى إلا إلى الشجاعة المتوارثة من الآباء المهاجرين.

ويختتم قائلاً: “أفضل نصيحة يمكنني تقديمها للجيل القادم هي أن يستمتعوا بحياتهم، والعمل الجاد، والسماح لأنفسهم بالحلم بأي شيء قد يرغبون في تحقيقه في المستقبل. ولا أحد يستطيع أن يقول لهم إنهم لا يستطيعون تحقيق ذلك لأن كل الأحلام يمكن أن تتحقق – أنا مثال على ذلك. لطالما حلمت بأن أصبح لاعب كرة قدم، واليوم أنا محظوظ بما يكفي لأكون لاعب كرة قدم. بالعمل الجاد والتصميم، يمكن تحقيق كل شيء”.