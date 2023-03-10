وافق وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني في المملكة العربية السعودية.

وقال القرار الذي نشرته جريدة أم القرى الجريدة الرسمية في المملكة، اليوم الجمعة، “إن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على المادة (الثالثة) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /140) وتاريخ 19 /10/ 1441هـ.

واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 3 /2/ 1444هـ، القاضي في البند (الرابع) منه بأن تقوم وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمراجعة أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، وتعديلها، في ضوء التعديل المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وبما يحقق مزيداً من الوضوح في شأن الأحكام المتعلقة بما يدخل في ممارسة النشاط التعديني.

وبعد الاطلاع على كتابي معالي وزير المالية رقم (4091) وتاريخ 21 /4/ 1442هـ، ورقم (4693) وتاريخ 7 /5/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (1006 /1/ 1442) وتاريخ 9 /5/ 1442هـ، الصادرة بموجبه اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1006 /1/ 1442) وتاريخ 9 /5/ 1442هـ، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ثالثاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية

بندر بن إبراهيم الخريف”.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وافق يوم 11/6/2020 على نظام الاستثمار التعديني وتم نشره يوم 30/7/2020.

قطاع التعدين ورؤية 2030

تعتمد رؤية المملكة 2030 الاستراتيجية على تخفيف الاعتماد على النفط، وتنويع الموارد الاقتصادية غير النفطية، ومن أبرزها قطاع التعدين بكونه اقتصاداً واعداً ومتنوعاً يمكن أن يحقق قيمة اقتصادية مضافة للمملكة.

وتؤكد الدراسات الكيفية التي أجريت على الثروات المعدنية في المملكة، والتي تم استخلاصها من الابحاث الجيولوجية والتعدينية، منذ ما يقارب من نصف قرن مضى على وجود فرص تعدينية واعدة. وتوجد هذه الفرص في صخور الدرع العربي النارية، والمتحولة، والغطاء الرسوبي التي تمثل باقي مساحة المملكة، والتي تعرف أيضاً بالرف الرسوبي العربي.

وأثبتت الدراسات على صخور الدرع العربي بأنها تحتوي على احتياطي هائل من أحجار الزينة، من صخور الشيست، والنيس، والجرانيت، والجابرو مع احتمالات وجود الحديد والنحاس. كما أن صخور الدرع البلوتونية تحتوي على نسبة من المنجنيز والكروم والنيكل. أما صخور الدرع الفلسية، فهي مصدر لليورانيوم والمواد المشعة. ويحتوي الغطاء الرسوبي على مصادر لافلزية ذات أهمية اقتصادية مثل الفوسفورايت ومعادن الالمنيوم والزنك والحجر الجيري. كما أن منطقة الربع الخالي تعد مصدراً هائلاً للرمال النقية، والمتبخرات، والأملاح.

ورغم أن إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الاجمالي لا يزال دون المأمول، إلا أن رؤية المملكة 2030 ترى إمكانية تحويل هذا القطاع إلى قطاع اقتصادي واعد، وقيمة مضافة تزيد من رصيد المملكة للقطاعات غير النفطية.

ويمكن أن يساهم هذا القطاع بنحو 100 مليار ريال، ويوفر عشرات آلاف فرص عمل من خلال تكثيف الاستكشاف والانتقال السريع إلى مرحلة الاستثمار التعديني، والانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمعادن والمواد التعدينية المستكشفة، بالإضافة إلى دعم أنشطة البحث العلمي، وتطوير قواعد البيانات الفنية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لهذا القطاع المهم في الاقتصاد الوطني للمملكة.