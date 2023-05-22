الكويت.. 91 مليون دينار تداولات العقارات خلال أسبوع

كشفت إحصائية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل الكويتية، أن القيمة الإجمالية للعقود والوكالات العقارية المسجلة في الوزارة خلال الفترة من 7 إلى 11 أيار/مايو الجاري بلغت نحو 91.35 مليون دينار.

وأشارت الإحصائية إلى أن التداول جرى خلال الأسبوع على نحو 126 عقاراً في 6 محافظات.

وتوزعت التداولات خلال الأسبوع بنحو 96 عقاراً خاصاً بإجمالي 43.67 مليون دينار، بينما العقارات الاستثمارية فتم التداول على 25 عقاراً بقيمة 31.14 مليون دينار، و3 عقارات تجارية بقيمة 13.9 مليون دينار، وعقار الشريط الساحلي بقيمة 2.15 مليون دينار.

ولم يشهد العقار الحرفي، أو المعارض، والمخازن، أو المشتل أي تحرك خلال الأسبوع.

واستحوذت محافظة حولي على أعلى عدد من الصفقات بنحو 52 صفقة موزعة بين 37 عقاراً خاصاً، و14 عقاراً استثمارياً، وعقار تجاري، تلاها الأحمدي بـ 32 صفقة منهم 25 عقاراً خاصاً، و7 عقارات استثمارية.

بينما سجّلت قيمة الوكالات العقارية خلال الأسبوع الثاني من أيار/مايو الجاري نحو 490 ألف دينار تخص العقارات الخاصة.