الكويت تحدد 6 يونيو موعداً لانتخاب مجلس الأمة

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مجلس الوزراء قرر يوم الأربعاء رفع مشروع مرسوم بتحديد يوم السادس من حزيران/يونيو موعدا لاجراء انتخابات مجلس الأمة ورفعه لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير.

وتم حل مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي المنتخب في 2020 الذي أعادته المحكمة الدستورية في آذار/مارس، بمرسوم أميري يوم الاثنين والعودة للشعب لاختيار ممثليه من جديد.

وقالت الوكالة الرسمية يوم الأربعاء إن مجلس الوزراء قرر تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة يوم الاقتراع واعتباره يوم راحة.

وكان ولي العهد قد أعلن في كلمة ألقاها نيابة عن الأمير في نيسان/نيسان المنصرم أن مجلس الأمة سيُحَل وسيتم إجراء انتخابات عامة جديدة في الأشهر المقبلة.