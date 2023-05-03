فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربيةسياسة واقتصاد

الكويت تحدد 6 يونيو موعداً لانتخاب مجلس الأمة

فادي طنّوس by فادي طنّوس
الكويت مجلس الأمة

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مجلس الوزراء قرر يوم الأربعاء رفع مشروع مرسوم بتحديد يوم السادس من حزيران/يونيو موعدا لاجراء انتخابات مجلس الأمة ورفعه لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير.

وتم حل مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي المنتخب في 2020 الذي أعادته المحكمة الدستورية في آذار/مارس، بمرسوم أميري يوم الاثنين والعودة للشعب لاختيار ممثليه من جديد.

وقالت الوكالة الرسمية يوم الأربعاء إن مجلس الوزراء قرر تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة يوم الاقتراع واعتباره يوم راحة.

وكان ولي العهد قد أعلن في كلمة ألقاها نيابة عن الأمير في نيسان/نيسان المنصرم أن مجلس الأمة سيُحَل وسيتم إجراء انتخابات عامة جديدة في الأشهر المقبلة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا