الكويت: 4 مواعيد للدوام المرن بالجهات الحكومية

حدد ديوان الخدمة المدنية، من جديد، 4 مواعيد للدوام المرن، بينما ترك للجهات الحكومية حرية اختيار المواعيد التي تناسبها، أو إلزام الموظف بمواعيد حضور وانصراف ثابتة.

وأصدر الديوان بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية قرارا خارجيا يقضي بأن تكون مواعيد العمل الرسمية مرنة خلال الأيام من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع بواقع 7 ساعات على أن تكون بداية الدوام بين 7 و9 صباحاً ويسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها على أن ينصرف بعد استكمال 7 ساعات عمل حسب موعد حضوره وذلك مع عدم الإخلال بفترة السماح المقررة.

وأشار الديوان في قراره إلى أنه لا تطبق أحكام هذه المادة على الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانوناً، كما لا تطبق على الخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر.

وبين أنه يشترط لتطبيق نظام الدوام أن تسمح الأنظمة الآلية في الجهة الحكومية بإتاحة تعدد إثبات مواعيد الحضور والانصراف وحساب عدد ساعات الدوام الرسمي وفترة السماح فردياً لكل موظف.

وأجاز الديوان للجهة الحكومية إلزام الموظفين بميعاد عمل واحد محدد ـ حضوراً وانصرافاً ـ أو إلزامهم بالاختيار بين أكثر من ميعاد عمل ليختار الموظف ميعاد واحد محدد ـ حضوراًوانصرافاً ـ ويجوز للجهة تحديد هذه المواعيد سواء على مستوى الجهة أو مراكز عمل أو وحدات تنظيمية معينة أو فئات وظيفية أو مجموعة من الموظفين وذلك حسب مقتضيات ومصلحة العمل وبما لا يخرج عن المواعيد التالية:

7 صباحاً حتى 2 ظهراً.

7:30 صباحا حتى 2:30 ظهراً.

8 صباحاً حتى 3 عصراً.

8:30 صباحاً حتى 3:30 عصراً.

ويتقيد الموظف في هذه الحالة بالميعاد الذي تحددها له الجهة حضوراً وانصرافاً.

وأكد الديوان على أنه يصدر قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة القائمة بذاتها حسب الأحوال أو من يفوضه باختيار مواعيد الدوام بمراعاة المواعيد والأحكام الواردة في هذا القرار.

وقال الديوان في قراره انه لا يخل هذا القرار بقواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار إليه، كما لا يمس هذا القرار بأنظمة النوبة أو الخفارة المعمول بها.

كما لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القرار صرف أية تعويضات أو بدلات أو مكافآت أو علاوات إضافية.

وبين الديوان ان الجهات التي لديها ظروف أو طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد العمل فيها على خلاف المواعيد الواردة في هذا القرار – عليها التقدم بمقترح مواعيد العمل الرسمية المناسبة لها وذلك لاعتمادها من ديوان الخدمة المدنية، مع التقيد في مقترحها بعدد الساعات المقررة للدوام (7)ساعات يومياً.

وأشار الديوان ان حساب فترة السماح ودقائق التأخير وساعات الإستئذان في بداية الدوام للمشمولين بالمادة بهذا القرار كالآتي:

1 تحسب فترة السماح في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور بعد الساعة 9 صباحاً.

2 تحسب دقائق التأخير في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور مضافاً إليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام بعد الساعة 9:30 صباحاً.

3 تحسب ساعات الإستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 9 صباحاً.