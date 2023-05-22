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Posted inأخبار أريبيان بزنس

الكويت: 20 سنة حد أقصى لعمر الشاحنات المسافرة للسعودية

شددت الإدارة العامة للجمارك الكويتية على ضرورة ألا يقل عمر شاحنة نقل البضائع المسافرة إلى السعودية عن 20 عاماً

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شددت السلطات الكويتية على ضرورة ألا يقل عمر الشاحنة المسافرة إلى السعودية عن 20 عاماً

أصدر مدير عام الإدارة العامة للجمارك الكويتية بالإنابة سامي الكندري تعليمات جمركية بشأن تنظيم دخول وعبور سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات إلى المملكة العربية السعودية وشددت على ضرورة ألا يقل عمر شاحنة نقل البضائع عن 20 عاماً.

وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية أنه تقرر فيما يخص شروط الشاحنات ألا يقل عمر الشاحنة العابرة والمشغلة في نقل البضائع عن 20 سنة من سنة الصنع، وسيتم بدء تطبيق هذا الشرط اعتباراً من 1 أغسطس/آب 2023، وتقرر فيما يخص مركبات الأجرة ألا تقل المسافة بين مركزي المحورين عن 2.72 متر، وتم البدء بهذا الشرط اعتباراً من أول فبراير/شباط 2023.

وكانت السعودية قد حددت اشتراطات على كافة الشاحنات والحافلات ومركبات الأجرة الأجنبية العابرة لأراضي المملكة، وتضمنت تلك الاشتراطات المذكورة آنفا، فيما خاطبت المملكة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأنه تم تأجيل تطبيق العمر التشغيلي 20 سنة من عام الصنع لمدة ستة أشهر على الشاحنات العابرة للمملكة، وذلك لمنح الدول الأعضاء مهلة إضافية لتصحيح أوضاع ناقليهم وتحديث أسطولهم بما يتوافق مع الاشتراطات الجديدة ورغبة المملكة في تسهيل حركة النقل الدولي العابر لأراضيها، إذ سيتم التطبيق اعتباراً من يوم 1 أغسطس/آب 2023.

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