الكويت.. 100 ألف دولار متوسط ثروة الفرد

أظهر تقرير الثروة العالمي السنوي الصادر عن بنك “كريدي سويس” السويسري، أمس الثلاثاء، أن متوسط ثروة الفرد في الكويت يتجاوز 100 ألف دولار.

ووفق التقرير، فإن ثروات العائلات عالمياً تراجعت في 2022 للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في 2008 بنسبة 2.4%، لتصل إلى 454.4 تريليون دولار.

وأوضح أن التضخم وارتفاع قيمة الدولار أدى إلى محو نحو 11.3 تريليون دولار من الأصول الفردية.

وحدث الجزء الأكبر من الانخفاض في أميركا الشمالية وأوروبا، حيث بلغت الخسارة فيهما 10.9 تريليونات دولار، في حين لم تتعرض جميع المناطق لتراجع في الثروة.

ورغم تأثير العقوبات، سجلت روسيا زيادة كبيرة في الثروة خلال 2022، بإضافة 56 مليونيراً، حسب تقرير “كريدي سويس”.

في حين شهدت أميركا اللاتينية زيادة في الثروة قدرها 2.4 تريليون دولار، مدعومة بمتوسط 6% ارتفاعاً في قيمة العملة مقابل الدولار.

وانخفض عدد أصحاب الملايين بمقدار 3.5 مليون شخص، إلى 59.4 مليون شخص، حسب التقرير نفسه.

كما قلص الـ 1% الأغنى في العالم من سيطرتهم وانخفض نصيبهم من الثروة إلى 44.5%.

لكن الخبراء الذين أعدوا الدراسة يتوقعون أن عام 2022 قد يكون مجرد صورة عابرة في التوقعات الإجمالية لنمو الثروة.

وتوقع التقرير أن ترتفع الثروة الفردية بمقدار 629 تريليون دولار أو ما يعادل 38% بحلول عام 2027، فيما قد يصل عدد أصحاب الملايين إلى 86 مليوناً بحلول 2027 من نحو 60 مليوناً في 2022.

ويتوقع التقرير زيادة الثروات في بلدان مجموعة “بريكس”، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، 30% بحلول 2027.

كما يتوقع أن يسهم مزيد من الزيادات في الأسواق الناشئة بتخفيف حالة عدم المساواة بالثروة العالمية، خلال الأعوام المقبلة.

وفي تصريحات سابقة، قالت نانيت هيشلر فيدهيرب، الرئيسة العالمية للاقتصاد والبحوث في “كريدي سويس”: “لقد أثبت تطور الثروة مرونته خلال حقبة كورونا، ونما بوتيرة قياسية خلال 2021، لكن عوامل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة تسببت في انعكاس المسار خلال عام 2022”.