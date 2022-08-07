الكويت والجزائر تتصدران دول العالم بكلفة الكهرباء الأقل لتعدين العملات المشفرة

1,449كيلواط/ساعة هي كمية الكهرباء اللازمة لتعدين بيتكوين واحدة ، وهي كمية هائلة من الكهرباء تعادل استهلاك عائلة أمريكية طوال 13 سنة للكهرباء.من خلال اتمام عملية التشفير للحصول على بيتكوين مكافأة لذلك.

تتباين كلفة تعدين بيتكوين حسب كلفة الكهرباء في عدد من الدول حول العالم ونشر موقع موقع 911 ميتالرجست تصدر الكويت والجزائر أرخص دول العالم في تعدين عملة بيتكوين حيث يكلف تعدين بتكوين واحدة قرابة 1393 دولار فقط في الكويت بكلفة فلسين للكيلواط الواحد، فيما تصل كلفة تعدين بيتكوين واحدة في الجزائر إلى 4,181 دولار، أما في فنزويلا وهي أغلى كلفة إذ تصل إلى قرابة 25 ألف دولار، أي أكثر من قيمتها الحالية.