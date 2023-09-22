فادي طنّوس by فادي طنّوس

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الكويت.. مواطن يقتل زوجته السورية ضرباً

فادي طنّوس by فادي طنّوس
الكويت

قالت تقارير اعلامية كويتية إن مواطناً انهال بالضرب على زوجته السورية حتى فارقت الحياة في المستشفى متأثرة باصابات متعددة.

وأشارت التقارير إلى أن الشابة السورية تبلغ من العمر 25 عاما وهي تصغر زوجها القاتل بخمسة أعوام.

ونقلت جريدة القبس الكويتية عن مصدر أمني مطلع، قوله إن ادارة البحث والتحرى في محافظة الفروانية، تلقت بلاغاً من محقق المستشفى عن وصول شابة سورية، في حالة سيئة جراء تعرضها للضرب وبعد التحقيق تبين أن الضحية هي شابة سورية توفيت إثر تعرضها للضرب المبرح من قبل زوجها داخل مسكنهما في منطقة العمرية.

واعتقلت قوات الامن الزوج الذي فشل بالفرار من منزله اثناء مداهمة قوات الشرطة لكن تمت السيطرة عليه، وضبطه، وإحالته إلى مكتب التحقيق، ووجهت له تهمة القتل العمد

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