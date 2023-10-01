الكويت، مشروبات كحولية ولحوم خنزير في مطعم غير مرخص

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عبر حسابها على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) أن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط 8 أشخاص بتهمة ادارة مسكن خاص كمطعم غير مرخص ويقدم مشروبات الكحولية ولحوم الخنزير ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط المخالفين والخارجين عن القانون.

وأضافت أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من ضبط (8) أشخاص بتهمة ادارة مسكن خاص كمطعم غير مرخص ويقدم لرواده المشروبات الكحولية المستوردة والمصنعة محلياً ولحوم الخنزير.

قطاع الأمن الجنائي يتمكن من ضبط 8 أشخاص بتهمة ادارة مسكن خاص كمطعم غير مرخص ويقدم مشروبات الكحولية ولحوم الخنزير



ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط المخالفين والخارجين عن القانون، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط (8) أشخاص بتهمة ادارة مسكن خاص كمطعم غير مرخص ويقدم… pic.twitter.com/5wk6wVkaxe — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 30, 2023

وقد توصلت إداره البحث الجنائي والرخص من خلال النشاط اليومي وتكثيف عمليات البحث والتحري عن قيام أشخاص بإدارة مسكن خاص ويعمل كمطعم غير مرخص ويقدم للزبائن لحوم الخنزير والمشروبات الكحولية، وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم تشكيل فريق من قبل إدارة البحث الجنائي والرخص وضبط جميع القائمين على ادارة المطعم. وتم العثور على (489) زجاجة تحتوي على مشروبات كحولية مصنعة محلياً و(54) جركل يحتوي على مواد كحولية و(10) زجاجات كحولية مستوردة و(218) كيلو جراماً من لحم الخنزير وتم مصادرته من قبل هيئة العامة للغذاء والتغذية بعد ضبطهم، وتم العثور على مبالغ مالية نظير تقديم الخدمات لرواد المطعم. وتمت إحالة الأشخاص والمضبوطات الى الجهات المختصة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.