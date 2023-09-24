الكويت:السماح بتأسيس محطات كهرباء بالطاقة النظيفة

قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي اليوم الأحد، إن الدولة تتجه إلى السماح للشركات بتأسيس محطات بنظام مزود الطاقة المستقل.

وهذا النظام مزود الطاقة المستقل يوفر طاقة نظيفة ورخيصة، وذلك تأكيداً على التزامها بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 بتوفير طاقة متجددة ونظيفة بيئياً من خلال تقليل الانبعاثات.





ووفق وكالة الأنباء الكويتية أكد الدكتور جاسم الأستاد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي، أن توجيهات الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، كانت واضحة بشأن العمل على إنشاء محطات في البلاد تعمل بالطاقة النظيفة.





وأوضح الأستاد أن مذكرة التفاهم التي تم إبرامها مع الجانب الصيني لبناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائي المتجددة في الكويت، تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة، مشدداً على ضرورة الاتجاه إلى الطاقة النظيفة من خلال مشروعات صديقة للبيئة.





وكان ولي العهد الكويتي والرئيس الصيني حضرا أول أمس في مدينة هانغتشو توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين منها مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء الكويتية والإدارة الوطنية للطاقة الصينية للتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة.

سمو ولي العهد حفظه الله يشهد توقيع 7 اتفاقيات مع بكين بحضور الرئيس الصيني#CGCKuwait pic.twitter.com/FnJMJQBvgY — مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) September 22, 2023