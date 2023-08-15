الكويت: قطع الكهرباء عن عقارين لسكن عزاب

قطعت بلدية محافظة الأحمدي جنوب الكويت، حديثاً، التيار الكهربائي عن عقارين لمخالفتهما وتحويلهما إلى سكن عزاب وذلك بتوجيهات مباشرة من مدير بلدية الكويت بالتكليف المهندس سعود الدبوس.

وقال مدير بلدية الأحمدي سعد الحربي، بحسب صحيفة “الرأي” المحلية، إنه تم قطع التيار الكهربائي عن عقارين في منطقتي الصباحية والرقة لمخالفتهما بتحويلهما إلى سكن عزاب، موضحاً أنه تم استغلال العقار لغير الغرض المرخص له (أعمال منافية للآداب وخياط نسائي، ومطعم تجهيزات غذائية).

وباشر فريق الطوارئ والتدخل السريع بفرع بلدية الأحمدي وإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية وبالتعاون مع وزارة الكهرباء ووزارة الداخلية أعمال القطع للتيار الكهربائي.

وكانت السلطات الكويتية أطلقت، في أوقات سابقة، حملات موسعة لإخلاء العزاب من المناطق السكنية التي تقطنها العوائل، وفق إجراءات عدة تصل إلى حد قطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف، وذلك بهدف الحفاظ على خصوصية أحياء العائلات.

وسكن العزاب في مناطق تقطنها عائلات يتعارض والقانون 125 لسنة 1992.