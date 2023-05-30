الكويت: فرض رسوم على مظلات السيارات

قررت السلطات الكويتية، حديثاً، فرض رسوم على مظلات السيارات في الكويت الدولة الصحراوية التي تسجل أعلى درجات الحرارة في المنطقة والعالم.

وذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية، مساء اليوم الإثنين، إن قرار فرض الرسوم على إقامة مظلات السيارات في السكن الخاص والنموذجي أصبح نافذاً، بعد رفض المجلس البلدي استخدام المادة 25، في تصويت للأعضاء حسمه صوت واحد.

وكان الحدث الأبرز في جلسة المجلس البلدي التي عقدت برئاسة عبدالله المحري، هو التصويت على طلب الأعضاء استخدام المادة 25 من قانون البلدية 33 لسنة 2016 لرفض اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة على قرار المجلس السابق برفض فرض أي رسوم على مظلات المواطنين.

ولم يحظ التصويت بالأغلبية المطلوبة، حيث وافق عليه 8 أعضاء، فيما كان المطلوب 9 على الأقل لإحالة الأمر إلى مجلس الوزراء للبت والفصل فيه، لينتقل القرار من خانة الرفض إلى الموافقة والنفاذ، من خلال تحصيل نصف دينار (1.63 دولار) مقابل كل متر مربع بالسكن الخاص، ودينار (3.25 دولار) على كل متر مربع بالسكن الاستثماري.