أكد تقرير ليل السبت أن جهة حكومية مشكلة من مجلس الوزراء الكويتي طلبت من ديوان الخدمة المدنية؛ الجهة المسؤولة عن الوظائف الحكومية في الكويت، فحص بيانات الموظفين الحكوميين سواءً كانوا مواطنين كويتيين أو وافدين.

وذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية، نقلاً عن مصادر في ديوان الخدمة المدنية، إن اللجنة الثلاثية، المشكلة من مجلس الوزراء لفحص شهادات كل موظفي الجهات الحكومية، طلبت من الديوان “تزويدها بالبيانات الأساسية حتى يتسنى لها القيام بأعمال التدقيق والمراجعة للشهادات المشكوك في سلامتها”.

وقالت المصادر إن “اللجنة طلبت تزويدها بأسماء الموظفين وأرقامهم المدنية والجهات المعينين فيها ومسمياتهم الوظيفية، سواءً كانوا كويتيين أو غير كويتيين، وأنواع العقود المعين عليها غير الكويتيين”.

وأوضحت أن اللجنة طلبت أيضاً “تزويدها بشهاداتهم الدراسية ودرجاتهم العلمية وبلد الدراسة وسنة التخرج وغيرها من الأمور الأخرى، ومنها على سبيل المثال هل يوجد لدى الموظف معادلة لشهادته من التعليم العالي أم لا، وهل تم ابتعاثه أم لا”.

وأضافت أنه “في حال تم الكشف عن وجود شهادات مزورة ستقوم اللجنة بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بأسماء الموظفين من أصحاب الشهادات المزورة، لمخاطبة الجهات المعينين فيها، تمهيداً لإلغاء تعيينهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.