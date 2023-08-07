الكويت: عودة الهدهد والعقعق يبشر بانحسار حرارة الصيف

ذكرت صحيفة كويتية ليل أمس الأحد أن عودة الطيور المهاجرة ومن بينها الهدهد والعقعق إلى سماء الكويت يبشر بانحسار الحرارة في الدولة الصحراوية.

وقالت صحيفة “الرأي” اليومية إن الطيور المهاجرة عادت موعدها المحدد إلى الكويت من رحلة طويلة بين الشمال والجنوب، حيث بدأت بالظهور في المناطق الشمالية والبر والحدائق معلنة بذلك انكسار الحر وانحسار درجات الحرارة ورياح السموم، ملتزمة بمواعيد العودة في التوقيت ذاته.

وقال رئيس فريق عدسة البيئة راشد الحجي إن الفريق رصد عودة ثلاثة أنواع من الطيور إلى الكويت، وبهذا بدأ موسم الهجرة الخريفية.

وأوضح “الحجي” للصحيفة أن طير الهدهد ظهر في نهاية شهر يوليو/تموز، مُدشناً بداية الهجرة ويليه العقعق ثم الأبلق الرملي (امدقي)، ثم تبدأ الطيور الصغيرة في منتصف شهر أغسطس/آب، مثل المردم وحمير جناح وغيرهما من الطيور الصغيرة، لتبدأ لاحقاً طيور الصرود والقحافي والحمامي والرماني.

وأضاف أن لهجرة الطيور علاقة بمواقع النجوم والشمس، “فهجرات الطيور مبرمجة، حتى لو كانت من الطيور الصغيرة، فهي تقطع مسافات تصل إلى آلاف الكيلومترات من روسيا وإفريقيا وتنتقل في الليل وأمور لا يتصورها العقل.. أعداد الطيور المهاجرة في تناقص بسبب الصيد الجائر والمبيدات الحشرية وتقلص المساحات الزراعية”.

وتعد الكويت إحدى أكثر الدول التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة وتخطت حاجز 50 درجة مئوية في محطة الجهراء في يوليو/تموز الماضي، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الكويتية يوم 26 يوليو/تموز 2023.