الكويت: عدم التجديد للقياديين وإحالتهم للتقاعد

قرر مجلس الوزراء الكويتي عدم التجديد للقياديين وإحالتهم للتقاعد في كل من وزارة الدفاع وبلدية الكويت والمجلس البلدي والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

وذكرت صحيفة “الرأي” المحلية أن من بين القياديين المشمولين بعدم التجديد مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي الذي تنتهي مدته المتبقية رسمياً في العام 2024، والأمين العام للمجلس البلدي بالتكليف جاسم محمد الحبيب، والأمين العام المساعد عبد المحسن أبا الخيل إلى التقاعد، ومعاون القوة البشرية في وزارة الدفاع اللواء خالد الكندري.

وبدورها قالت صحيفة “القبس” المحلية إنه في إطار الخطة الحكومية لتجديد الدماء في قطاعات الدولة، واصل مجلس الوزراء الخطوات التنفيذية لإحالة عدد من القياديين إلى التقاعد، بالتوازي مع اختيار قياديين جدد لشغل المناصب الشاغرة.

قطار التقاعد

أكدت صحيفة “القبس”، نقلاً عن مصادرها، أن “قطار التقاعد” في الكويت انطلق ولن يتوقف، موضحة أن تم رفع أسماء 30 قيادياً جديداً إلى مجلس الوزراء وسيجري تعيينهم قريباً، وأن الإحالة إلى التقاعد ستمتد في عدد من جهات الدولة إلى قياديي الصفين الثاني والثالث لتشمل مديري إدارات وإشرافيين، وغيرهم.

وعللت المصادر هذا التوجه بإقرار معايير تقييم جديدة للقياديين والمسؤولين تقوم على الكفاءة وسرعة الإنجاز وتنفيذ مشاريع التنمية وفق الجدول الزمني، فضلاً عن تلافي الملاحظات الرقابية.

110 مناصب شاغرة

وذكرت المصادر أن العمل يتواصل لشغل نحو 110 مناصب شاغرة في الوزارات والجهات الحكومية.

وشدد المجلس على سرعة التكويت وتمكين الكوادر الوطنية.