الكويت: عدم أخذ البصمة البيومترية لا يمنع السفر

أكد مسؤول كويتي كبير في وزارة الداخلية أن عدم أخذ السمات البيومترية لا يمنع السفر من دولة الكويت.

وقال وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبد اللطيف البرجس إن توجيهات وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد تؤكد ضرورة تسخير كل الإمكانات، وتذليل كل العقبات أمام المواطنين والمقيمين، للتسهيل عليهم في الحصول على البصمة البيومترية، موضحاً أنه لا توجد موانع للسفر دون أخذ البصمة، حيث إنها مطبقة فقط أثناء العودة إلى البلاد.

جولة تفقدية لوكيل وزارة الداخلية

على مراكز البصمة البيومترية



قام وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس اليوم الأربعاء الموافق 31/5/2023 بجولة تفقدية لعدد من مراكز البصمة البيومترية، وذلك للوقوف على مستوى الأداء وسرعة الإنجاز والتيسير والتسهيل على المواطنين والمقيمين.… pic.twitter.com/BGFRJNobUS — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 31, 2023

وأضاف البرجس أن مشروع البصمة البيومترية يساهم في توافر قاعدة بيانات لكل من يعيش على أرض دولة الكويت ويبلغ من العمر 18 عاماً وما فوق.

السمات البيومترية

كانت الأجهزة الأمنية الكويتية بدأت، يوم الجمعة 12 مايو/أيار الماضي، في تطبيق المنظومة المركزية المتكاملة للسمات البيومترية على جميع المسافرين من المواطنين والمقيمين في الدولة بعد أن تم تشغيل المنظومة في مارس/آذار الماضي كمرحلة تجريبية أولى.

وأعدت الأجهزة الأمنية العاملة في جميع منافذ البلاد الجوية والبرية والبحرية خطة متكاملة لتطبيق المنظومة المركزية المتكاملة للسمات البيومترية، وتم اتخاذ الاستعدادات اللازمة عبر محاور عدة أبرزها تجريب الاجهزة التقنية الجديدة بنجاح، وتوفير مزيد من العناصر الأمنية المدربة على استخدامها، ووضع خطوات تنظيمية لتسهيل إجراءات المسافرين عبر المنافذ وضبط الأمن وتكريس الانضباط.

ويتضمن مشروع السمات البيومترية بصمات أصابع اليد والكف وصورة الوجه وقزحية العين والتوقيع الإلكتروني للأفراد كافة، وذلك في إطار الخطة الموضوعة والتي تشتمل على تحديث شامل لتنفيذ إجراءات الدخول والخروج للمسافرين والمركبات.

أهداف المشروع

يهدف المشروع الجديد إلى ضبط حالات التزوير، والتحقق من قوائم الممنوعين المحلية والدولية قبل توثيق حركة السفر، ويهدف أيضاً إلى التدقيق على المركبات أمنياً في المنافذ البرية، للتحقق من عدم إدراجها في قوائم المركبات المسروقة والمطلوبة محلياً ودولياً قبل توثيق حركة المركبة.

ويتضمن المشروع إنشاء مراكز بيانات خاصة بأمن المنافذ، وتوفير أجهزة آلية لتسهيل الإجراءات من خلال القراءة الآلية لوثائق السفر والتحقق من صحتها، وتدقيق السمات الأمنية بها لضبط حالات التزوير، وتتم مطابقتها مع السمات الحيوية للمسافر من خلال تدقيق بصمات الأصابع والوجه وقزحية العين والتحقق من قوائم الممنوعين المحلية والدولية قبل توثيق حركة السفر.