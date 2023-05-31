فادي طنّوس by فادي طنّوس

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الكويت فيديو صادم.. طعن شقيقه في عرس وفر

فادي طنّوس by فادي طنّوس
الكويت

تمكنت أجهزة الأمن الكويتية من إلقاء القبض على شخص تسلل لأحد الأعراس ونفذ عملية طعن مباغتة بحق أحد الحاضرين في العرس، وفقاً لما وثقه مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة “السياسة” الكويتية أن المشتبه به أقدم على طعن شقيقه دون أن تذكر دوافع الجريمة.

وأوضح الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية بأن رجال الأمن تعاملوا مع بلاغ ورد إلى هاتف الطوارئ يفيد باعتداء شخص بآلة حادة على شخص آخر بأحد الأعراس، وتمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بإدارة مباحث محافظة الفروانية من ضبط الجاني وتم تسجيل قضية شروع بالقتل بحقه وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت “السياسة” أن الضحية نقل إلى أحدى المستشفى ودخل قسم العناية المركزة جراء عملية الطعن. 

وتناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص أخرج آلة حادة واتجه إلى أحد الحضور في أحد الأعراس في محافظة الفروانية التي تقع جنوب مدينة الكويت.

وأوضح المشهد تجمع عدد من المهنئين والمباركين ليتسلل شخص بشكل مفاجئ ويخرج آلة حادة من جيبه، ليقوم بطعن أحد الواقفين بين الرجال بقوة، ثم يفر هاربا.

وبدت الصدمة على وجوه الحاضرين، قبل أن يتحركوا لمساعدة الشخص المطعون، فيما حاول آخرون مطاردة الجاني.

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