فادي طنّوس by فادي طنّوس

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الكويت: ضبط 41 شخصاً بتهمة ممارسة الرذيلة

فادي طنّوس by فادي طنّوس
الكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد، ضبط 41 شخصا من مختلف الجنسيات بتهمة ممارسة “الرذيلة” مقابل مبالغ مالية، وأكدت إحالتهم إلى الجهات المختصة، بحسب بيان نشرته الوزارة بحسابها عبر منصة “إكس”، تويتر سابقا.

وقالت الوزارة إنه تم “ضبط 41 شخصاً من مختلف الجنسيات، بتهمة مخالفة الآداب العامة (ممارسة الرذيلة) في المهبولة والسالمية وحولي”، بحسب البيان.

وذكرت إدارة الإعلام الأمني التابعة للوزارة: “في إطار استمرار متابعة ورصد كافة الظواهر الخارجة عن القانون والآداب العامة في الكويت، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بإدارة حماية الآداب العامة من ضبط 41 شخصاً من مختلف الجنسيات في مناطق (المهبولة-السالمية- حولي) بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة، مقابل مبالغ مالية”.

وأضافت إدارة الإعلام الأمني إنه “تم إحالتهم لجهات الاختصاص، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”، بحسب البيان.

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