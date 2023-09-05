الكويت، رفض الإفراج عن الفاشينيستا

رفض قاضي تجديد الحبس في الكويت اليوم أخلاء سبيل “الفاشينيستا” الكويتية فاطمة المؤمن المتسببة في واقعة الحادث المروري المأساوي الذي وقع فجر الخميس 24 آب / أغسطس الماضي على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة آخريْن برفقتهما، وقرر تحديد جلسة 14 الجاري للنظر في القضية .

ونقلت صحيفة “السياسة” عن مصادر مطلعة أن المتهمة أنكرت الاتهام المسند اليها جملة وتفصيلاً، كما رفضت المحكمة طلبين للجنة الدفاع بطلب إخلاء سبيلها بأي ضمان تراه هيئة التجديد لكونها كويتية لا تخشى الهرب، دافعة بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.



وتواجه المتهمة 10 تهم هي “القتل الخطأ، الإصابة بالخطأ، قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرة، تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، قيادة مركبة برعونة، قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول، قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة، التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير، إلحاق ضرر بالممتلكات العامة”.

وكانت مصادر مطلعة على القضية قد شددت على أن التعليمات الصادرة من وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد واضحة وصريحة بتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة، «وعدم التهاون مع المتجاوزين أو المستهترين ومعرضي الأرواح للخطر»، وعدم السماح بأي تدخلات أو أي محاولات للتأثير علي سير التحقيقات.