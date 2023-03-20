(أ ف ب) – أعلنت شركة نفط الكويت المملوكة للدولة اليوم الاثنين “حالة الطوارئ” اثر حدوث تسرب نفطي لم يتسبب بإصابات أو بعرقلة عمليات الإنتاج في البلد الخليجي.

وذكرت الشركة في بيان أنها أعلنت “حالة الطوارئ إثر حدوث تسرب نفطي في غرب البلاد”، مشيرة إلى “عدم وجود إصابات ناجمة عن التسرب وعدم تأثر عمليات الإنتاج”.

#نفط_الكويت تعلن حالة الطوارئ إثر حدوث تسرب نفطي في غرب البلادhttps://t.co/SysaMDvMGf pic.twitter.com/803P7MroT5 — الراي (@AlraiMediaGroup) March 20, 2023

وقال المتحدث باسم الشركة قصي العامر في إفادة أولية لوكالة فرانس برس “نحن نتعامل مع تسرب نفطي في منطقة العمليات النفطية غرب البلاد في منطقة برية وليس البحر لكنها ليست منطقة سكنية”.

ورفض الافصاح عن موقع التسرب بالتحديد.

وأشار العامر إلى أنّ “لجنة الطوارئ بصدد تقييم الوضع لطمأنة الناس ومعرفة مصدر التسريب إن كان بئراً نفطياً”، مؤكداً أنه “لا توجد غازات سامة”.

وتابع “ستستمر حالة الطوارئ حتى تنتهي العملية”.

ونشرت جريدة الراي الكويتية مقطع فيديو على حسابها على تويتر يظهر انبوب نفط يتصاعد الخام الأسود منه على أرض قاحلة.

ولم يتسن لفرانس برس التأكد من الفيديو من مصدر مستقل.

شركة نفط الكويت تعلن حالة طوارئ بسبب تسرب نفطي غرب الكويت

ونشرت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو قصير جداً يظهر التسرب النفطي وتظهر من بعيد آليات هندسية تتحرك.

#نفط_الكويت: الفرق المعنية في الشركة تتعامل مع حادث التسرب النفطي حسب الإجراءات المتبعة.. وسنعلن عن التطورات أولاً بأولhttps://t.co/SysaMDvMGf pic.twitter.com/03fd9rtofZ — الراي (@AlraiMediaGroup) March 20, 2023