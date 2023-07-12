مويضي المطيري by مويضي المطيري

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الكويت تُقرر طباعة 100 ألف نسخة من القرآن مترجمة للغة السويدية

مويضي المطيري by مويضي المطيري

قررت الكويت طباعة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة للغة السويدية لتوزيعها في السويد.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، كلّف رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف  الأحمد الصباح، هيئة العناية بطباعة ونشر القرآن الكريم بطباعة 100 ألف  نسخة من المصحف الشريف مترجمة للغة السويدية لتوزيعها في السويد.

وجاء القرار بهدف تأكيد سماحة الدين الإسلامي ونشر القيم الإسلامية والتعايش بين البشر جميعًا.

وتأتي خطوة الكويت بعد واقعة قيام المواطن العراقي المقيم في السويد  سلوان موميكا (37 عامًا)، بتمزيق نسخة من المصحف وإضرام النار فيها عند  مسجد ستوكهولم المركزي في 28 يونيو/ حزيران الماضي.

وكانت الشرطة السويدية قد منحت موميكا تصريحًا بذلك بموجب قرار قضائي،  الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.


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