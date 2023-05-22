الكويت تنهي خدمات وافدين في جهة حكومية

كشف مصدر مسؤول في المجلس البلدي في دولة الكويت، مساء اليوم الإثنين، عن “إنهاء خدمات جميع المستشارين والقانونيين الوافدين في الأمانة العامة قبل قليل” .

وقال المصدر، بحسب صحيفة “الرأي” الكويتية، اليوم الإثنين، إن الأسماء شملت كبير الاختصاصيين، واختصاصيين قانونيين، وباحث قانوني على أن يتم تكويت تلك المناصب بأسرع وقت ممكن.

وأضاف أن الكتاب تضمن إنهاء عقودهم اعتباراً من اليوم الإثنين 22 مايو/أيار 2023، وتعتبر المدة من 22 مايو/أيار إلى 21 أغسطس/آب 2023 فترة إنذار.

ولم يذكر المصدر أرقام الوافدين الذين تم إنهاء خدماتهم.

تكويت الوظائف

كانت وزيرة البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رنا الفارس وضعت، في أغسطس/آب 2022، خطة زمنية لتكويت الوظائف في بلدية الكويت.

وذكرت الوزيرة، في الكتاب الذي وجهته إلى المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي، حينها، أن الخطة تتكون من ثلاث مراحل لإنهاء عقود موظفي بلدية الكويت من غير الكويتيين، على أن تدشن من 1 سبتمبر/أيلول 2022 وحتى 1 يوليو/تموز 2023.

وأوضحت أن المرحلة الأولى يتم الإحلال بما لا يقل عن 33 بالمئة وتبدأ فترة الإنذار من 1 سبتمبر/أيلول 2022، بينما تضمن المرحلة الثانية ما لا يقل عن 33 بالمئة وتبدأ من 1 فبراير/شباط 2023، والمرحلة الثالثة، وهو العدد المتبقي من الموظفين غير الكويتيين تبدأ في1 يوليو/تموز 2023.

وطالبت تزويدها بقوائم أسماء الموظفين غير الكويتيين، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدماتهم، تفعيلاً للمراحل المذكورة أعلاه في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه، مع استثناء خمس فئات هي الموظف غير الكويتي لأم كويتية، والموظفون من أبناء دول مجلس التعاون، والموظفون غير محددي الجنسية المقيمون بصفة دائمة بالكويت، بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، فضلاً عن موظفي الخدمات (سائق وخدمات مناولة)، و50 بالمئة من موظفي إدارة الجنائز العاملين في المقابر.

وطالبت “الفارس” بضرورة إيقاف جميع الإجراءات الخاصة بتعيين غير الكويتيين في بلدية الكويت، وإيقاف جميع التنقلات الخاصة بالعاملين غير الكويتيين بين الإدارات والقطاعات اعتباراً من تاريخه، مشيرة إلى اقتصار تشكيل اللجان وفرق العمل والعمل الإضافي على الكوادر الوطنية فقط.

وأكدت على عدم تجديد عقود عمل الموظفين غير الكويتيين العاملين في بلدية الكويت اعتباراً من تاريخه، مشددة على “إعداد خطة لتدريب الكوادر الوطنية العاملة في البلدية، بما يتوافق مع خطة إنهاء عقود موظفيها غير الكويتيين، ورفعها للوزارة خلال أسبوعين”، ومطالبة بوضع خطة لتعيين الكوادر الوطنية لسد الشواغر ورفعها للوزارة خلال أسبوعين أيضاً.